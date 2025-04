Suspenden imputación contra Daniel Quintero: juez analizará argumentos de la Fiscalía

Tras más de seis horas de audiencia, un juez de la capital antioqueña decidió suspender la diligencia de imputación de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero y otras 10 personas por presuntas irregularidades en la valorización y cesión del lote de Aguas Vivas en el sur de Medellín.

Esto luego de que abogados defensores de los implicados generaran múltiples críticas frente a la carencia de claridad y hechos jurídicamente relevantes en la intervención realizada por la fiscal del caso, Yarlecy Mena Benitez.

Según los apoderados de estas personas, el ente acusador además de revelar algunas pruebas en contra de los procesados, no fue estrictamente claro en señalar las leyes que violaron y de qué manera lo hicieron.

Inclusive argumentaron que sus clientes ni siquiera comprendieron totalmente los delitos que les habían imputado. Al respecto Óscar Santamaría, abogado de Sergio Andrés López, exsecretario de Planeación de Medellín.

"Cuando la señora fiscal hace referencia a Sergio Andrés López, imputa a ese prevaricato que no dijo si era por acción o por omisión. Y cuando imputó ese interés indebido en la celebración de contratos, no dijo ni cómo participó su señoría en esa etapa contractual. No hizo referencia alguna y le pregunto a mi cliente si entendió o no entendió la imputación, pues no la entendió su señoría", señaló Santamaría.

Ante estas y otras quejas similares de los abogados defensores frente a la intervención de la Fiscalía, el juez 50 Penal Municipal con Función de Control de Garantías decidió suspender la diligencia para estudiar estas solicitudes y definir si queda o no en firme la imputación contra estas 11 personas, incluyendo a Daniel Quintero. La audiencia se retomaría en la tarde del próximo lunes 21 de abril.

"Por lo complejo del asunto, por la cantidad de solicitudes o por la solicitud particular, tendrá esta Judicatura que suspender esta diligencia y programarla para hacer un estudio juicioso de los mismos y resolver en debida forma pretensiones de las partes", sentenció.

En la audiencia la Fiscalía leyó la imputación por interés indebido en la celebración de contratos a 6 exfuncionarios de la administración de Medellín: Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Jiménez, Alethia Arango y Leidy Jiménez.

Pero además atribuyó al exalcalde Quintero, Fabio Andés García, Juan Diego Moreno, José Fernando Rueda y Juan Manuel Villegas los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción. Por la falta justificada de su abogado no fueron incluidas en la diligencia judicial ni Ingrid Vanessa González ni Yina Marcela Pedraza.