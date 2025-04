En Medellín robaron a adulta mayor con escopolamina: con engaños le hurtaron $5 millones

En Medellín, una adulta mayor denunció en Blu Radio de un robo del que fue víctima con escopolamina . Según la mujer, le robaron casi 5 millones por medio de tarjetas que solicitaron por medio de una aplicación.

El relató de la víctima advierte que todo pasó en cuestión de minutos, cuando le robaron suministrándole escopolamina .

Ella se encontraba en citas médicas junto con su hija en cercanías a la estación Industriales del Metro de Medellín , cuando, de un momento a otro, la abordaron y la llevaron a una oficina cercana para presuntamente robarle.

“Yo estaba sentada ahí y llega una persona ahí y me dice que me iba a hacer una entrevista, yo al segundo me empecé a sentir mareada, ya sale otra persona de ese local y me dice venga y le doy un vasito de agua, pues me entran al local ya yo no estaba en mis cabales, me sentía mareada. Me sacan de mi bolso, mi cédula, mi celular y empiezan a hacer cosas: me tomaban fotos, huellas, muchas firmas y cuando ya después yo salgo pérdida”, relató

Los delincuentes habrían aprovechado la ausencia de su hija por unos minutos:

“Ibamos camino hacia la casa y yo me fui a hacer un retiro, ella quedó sola y en ese momento la abordaron dos personas supuestamente para hacer unas encuestas”.

Según detallaron, le crearon cuentas de crédito por una aplicación móvil y, de inmediato, le retiraron todo el dinero. Posteriormente, para borrar toda evidencia, eliminaron la aplicación.

“En ese momento le descargaron una aplicación de un banco para solicitar una tarjeta de débito que salió inmediatamente por $3.000.500 y se los gastaron y al otro banco por 1.200.000 e inmediatamente se lo gastaron”, siguió el relato.

Ya denunciado el caso ante Fiscalía, Medicina Legal certificó que a esta adulta mayor sí le suministraron escopolamina. Al parecer, los casos en esta zona de la ciudad son numerosos, dijo Alejandro Cadavid, amigo de la víctima.

“En esta zona de la ciudad parece que es una modalidad que se repite. Muchas personas han sufrido el mismo delito, ya hemos investigado en internet, hay muchas denuncias están en la Fiscalía, pero parece que las autoridades no hacen nada”, insistió.

La Policía Metropolitana de Medellín no se refirió al caso en particular. Sin embargo, esta modalidad de robo es una realidad en la ciudad: a finales de marzo fueron capturadas 5 mujeres que utilizaban drogas para robar a sus víctimas.

Por el momento, esta familia espera que le devuelvan el dinero y que los responsables sean capturados.