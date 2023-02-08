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Blu Radio  / Escopolamina

Escopolamina

Roban a extrajero y despierta en clínica
Bogotá

Extranjero despertó sin un peso en una clínica de Bogotá: lo drogaron y le quitaron $70 millones

ESCOPOLAMINA - CORTESÍA.jpg
Antioquia

Preocupación en Medellín: robos con escopolamina aumentaron de 275 a 556 en menos de un año

Capturada mujer por hurto a extranjeros en Medellín.jpg
Antioquia

A la cárcel mujer señalada de acordar citas con extranjeros en Medellín para robarlos

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Caribe

Drogan a cuatro conductores para robarles en Atlántico; casos ocurrieron en menos de 24 horas

Capturadas por robos a extranjeros en Medellín.jpg
Antioquia

Capturan a 2 mujeres dedicadas a robarle a extranjeros en Medellín: usaban escopolamina

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Santanderes

Una mujer fue drogada con escopolamina en San Gil y le robaron 15 millones en joyas

CTI-Levantamiento
Antioquia

Un mexicano murió en Itagüí, Antioquia, al parecer por una sobredosis de escopolamina

Así puede saber si fue drogado: herramienta detecta escopolamina, Ghb y más sustancias
Salud

Así puede saber si fue drogado: manilla detecta escopolamina, Ghb y más sustancias

Las mamacitas
Antioquia

Cayeron 'Las Mamacitas': drogaban y robaban a extranjeros en Medellín

Adulta mayor escopolamina drogada.jpg
Antioquia

En Medellín robaron a adulta mayor con escopolamina: con engaños le hurtaron $5 millones

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