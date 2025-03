Estadounidense denuncia robo con escopolamina en Medellín: perdió objetos y dinero

La invitación a salir y conocer un poco más a una mujer y sus amigas terminó mal para Eric Lee Kelly, un estadounidense que en los últimos días fue víctima de robo al occidente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en un restaurante del barrio Laureles donde Eric tras encontrarse con un mujer que le pareció atractiva la invitó a tomar algo y posteriormente acordaron salir con varias de las amigas de ella. Sin embargo, el extranjero le pidió que la acompañara a su casa para bañarse y cambiarse de ropa.

En medio de esta situación y tras salir de la ducha, el estadounidense relató que se empezó a sentir muy mal y perdió el conocimiento hasta el siguiente día cuando ya no estaba ni mujer ni ninguna de sus pertenencias.

"La verdad no recuerdo mucho de ese día porque me dio mucho sueño, no sé ella qué pone en mi bebida. Cuando yo despierto en la mañana, en el domingo hay dos cajas de pastillas", dijo.

Entre lo que asegura el afectado se llevó la mujer se encuentra un celular, una tablet, un computador, varias prendas de vestir, dos botellas de un costoso perfume, sus tarjetas bancarias y dos millones de pesos en efectivo.

Tras interponer la respectiva denuncia ante la Fiscalía, el extranjero solicitó a las autoridades ayuda para recuperar sus pertenencias por una modalidad delictiva que cada vez viene siendo más frecuente en la ciudad.

Luego de comunas como La Candelaria en el centro y Poblado, Laureles es uno de los sectores de la capital antioqueña donde delincuentes aprovechan este tipo de situaciones debido a la oferta gastronómica y de entretenimiento, pero también a la alta afluencia de turistas extranjeros.