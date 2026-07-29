Línea 1 del Metro de Bogotá abre vacantes laborales: así puede aplicar

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá sigue avanzando y, con ella, también se ha hecho más evidente la necesidad de contar con más trabajadores para las distintas etapas del proyecto. A través de una alianza entre Metro Línea 1 y la Agencia Pública de Empleo del Sena (APE Sena), los interesados pueden acceder a ofertas laborales de manera gratuita y sin intermediarios.

La convocatoria busca vincular talento humano para apoyar la construcción de las estaciones y la futura operación del sistema ferroviario. Las vacantes están disponibles a través del portal de la Agencia Pública de Empleo del Sena. Además, es posible recibir orientación presencial durante el proceso de contratación.

¿Qué vacantes tiene disponibles la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Las oportunidades laborales están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Entre los perfiles que busca el proyecto se encuentran cargos relacionados con la construcción y la operación ferroviaria.



Algunas de las vacantes más solicitadas son:



Técnicos electricistas industriales.

Oficiales hidráulicos.

Técnicos HVAC (aire acondicionado).

Pintores de obra.

Instaladores de drywall.

Ayudantes de construcción.

Conductores de tren.

Auxiliares de estación (en algunos casos sin experiencia previa).

Controladores de energía.

Controladores de mantenimiento.

Controladores de centros de seguridad (CCTV).

Adicionalmente, la Agencia Pública de Empleo del Sena tiene otras vacantes relacionadas con el sector, entre ellas 484 cargos para oficiales de construcción, 253 para conductores de vehículos pesados, uno para ayudantes y obreros de construcción, 168 para operadores de bus, metro y otros medios de transporte masivo, además de oportunidades para soldadores, mecánicos, fontaneros y técnicos en refrigeración.

metro de Bogotá Foto: captura de video

¿Cómo aplicar a las vacantes del Metro de Bogotá?

Las postulaciones se realizan exclusivamente por medio de la Agencia Pública de Empleo del Sena, sin ningún costo para los aspirantes.

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Para participar en el proceso es necesario:



Crear una cuenta en ape.sena.edu.co con el documento de identidad y un correo electrónico.

con el documento de identidad y un correo electrónico. Completar la hoja de vida con información sobre estudios, experiencia laboral, habilidades e idiomas.

Solicitar l a validación del perfil para habilitar las postulaciones.

Buscar las vacantes según el área de interés, la ubicación o la modalidad y postularse a la oferta que cumpla con el perfil.

Quienes prefieran recibir acompañamiento también pueden acudir al punto de atención ubicado en la calle 65 #11-70, donde el Sena brinda orientación sobre el registro y la postulación.

¿Cuánto pagan en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la información publicada por la Agencia Pública de Empleo del Sena, los salarios dependen del cargo, la experiencia y las responsabilidades de cada puesto.

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La oferta incluye remuneraciones que van desde el salario mínimo hasta los $5 millones mensuales, según el perfil requerido. Metro Línea 1 destacó que esta alianza busca fortalecer el talento local y ampliar las oportunidades de empleo mientras avanza la construcción de una de las obras de infraestructura más importantes que actualmente se desarrollan en Bogotá.