Prepárese para Ciclovía Nocturna en Bogotá este jueves 27 de agosto: habrá cierres en más de 15 vías

Bogotá volverá a convertir parte de sus calles en escenarios para la recreación durante la noche de este jueves 27 de agosto. La Ciclovía Nocturna permitirá que ciudadanos recorran la capital en bicicleta, patines, caminando o corriendo, mientras algunas de las principales vías estarán cerradas temporalmente para facilitar la jornada.

Esta actividad se desarrolla en la ciudad desde 1999, cuando se llevó a cabo la primera edición durante diciembre para ofrecer a los bogotanos una alternativa de recreación en las noches de fin de año. Desde entonces, la Ciclovía Nocturna se convirtió en una de las actividades tradicionales de Bogotá.

La jornada de este jueves hace parte del 29.º Festival de Verano y llevará por nombre ‘Paseo bajo las Estrellas’. La ciudad dispondrá de 94,01 kilómetros de Ciclovía, con acceso gratuito para quienes quieran participar.

Horario y vías que tendrán cierres por la Ciclovía Nocturna

La jornada comenzará a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta las 11:59 p. m. Durante este periodo, los ciudadanos podrán usar los corredores habilitados para montar bicicleta, patinar, caminar o correr.

Los cierres estarán distribuidos en diferentes sectores de la ciudad y abarcarán más de 15 vías y corredores. Estas son las principales zonas contempladas:

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En el norte de Bogotá

Avenida Boyacá.

Avenida Córdoba o carrera 55.

Avenida carrera 15.

Avenida carrera Novena.

Calle 116.

Calle 147.

Avenida calle 170.

En el centro

Calle 72.

Carrera Séptima.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Carrera 60.

Avenida Boyacá.

En el sur

Carrera 50.

Carrera Séptima.

Calle 17 Sur.

Avenida Boyacá.

La programación de la jornada también contempla actividades culturales y un ciclopaseo por la carrera Séptima, que conectará diferentes Distritos Creativos de la ciudad. De esta manera, la iniciativa busca combinar actividad física, recreación, cultura y apropiación del espacio público.

Ante los cierres, se recomienda a quienes necesiten desplazarse por estos sectores planear sus recorridos con anticipación y tener en cuenta los horarios de la jornada, especialmente si se movilizan en vehículo particular.