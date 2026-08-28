¿Sabía que un tratamiento odontológico puede salvarle la vida? Conozca aquí el porqué

Durante más de una década, Jhon Castro convivió con una situación que terminó afectando mucho más que su sonrisa. A sus 50 años, este bogotano, que trabaja como mesero en un reconocido restaurante de la capital, había aprendido a desempeñar su oficio mientras lidiaba con inseguridades y dificultades relacionadas con su salud oral.

En un trabajo donde el contacto con los clientes es permanente, la sonrisa hace parte de la presentación personal. Para Jhon, sin embargo, sonreír había dejado de ser un gesto espontáneo. Su condición dental se convirtió con el tiempo en una limitación que también interfería con actividades cotidianas. Por este motivo, Sonría, la red de clínicas odontológicas por excelencia en Colombia, entregó a Castro un tratamiento que trascendió lo estético y tocó esferas como la psicológica y la de la salud general. Este es el caso de Jhon Castro:

Un giro de 180 grados

Cuando su caso fue conocido por el equipo de Sonría, La intervención planteó una transformación que buscaba recuperar funciones, mejorar su salud oral y devolverle confianza a Castro para desenvolverse nuevamente con tranquilidad.



El tratamiento incluyó rehabilitación oral con implantes importados de Europa, un tratamiento qué, además, concentra la más alta tecnología y, en caso de la implantología, tiene garantía de por vida. Este proceso que requirió semanas y meses de trabajo estuvo acompañado por expectativa, pero también por la ilusión de recuperar algo que Jhon consideraba perdido.

“Estoy emocionado, emocionadísimo”, manifestó durante el proceso, mientras esperaba el momento de comprobar el resultado. Entre sus expectativas estaba volver a comer con tranquilidad y atender a sus clientes con una sonrisa que ya no quisiera ocultar.

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Más allá de lo visual: la salud es la carta sobre la mesa

El caso pone sobre la mesa, además, la importancia de no reducir la salud bucal a una cuestión estética. Los problemas dentales que no reciben atención pueden evolucionar y generar complicaciones.

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Una infección originada en la boca, por ejemplo, puede extenderse desde los tejidos que rodean un diente hasta zonas más profundas. En determinados casos puede alcanzar el hueso de la mandíbula y producir una infección ósea, conocida como osteomielitis. Cuando el proceso infeccioso continúa avanzando hacia los espacios profundos de la cara y el cuello, puede comprometer funciones esenciales y convertirse en una condición potencialmente mortal.

Por eso, síntomas como dolor persistente, inflamación, fiebre, hinchazón del rostro o dificultad para abrir la boca requieren valoración odontológica. Lo que comienza como una molestia localizada puede necesitar atención especializada si se deja evolucionar.

Por otra parte, la prevención ocupa un lugar fundamental. Una adecuada higiene oral, el uso de seda dental y enjuague bucal, junto con las visitas periódicas al odontólogo, contribuyen a detectar problemas dentales y periodontales antes de que se conviertan en complicaciones mayores.

Sonría también entregó información que señala que el 87,2 % de los colombianos presenta algún grado de maloclusión. Esta condición puede afectar la forma en que los dientes superiores e inferiores encajan y requiere valoración profesional para determinar el manejo adecuado.

En el caso de Jhon, el tratamiento significó enfrentar una situación que había condicionado su vida durante años. La rehabilitación oral con implantes se convirtió en el camino para reconstruir su sonrisa y recuperar funciones que él mismo asociaba con una vida más tranquila.

La rehabilitación oral con implantes se convirtió en el camino para reconstruir su sonrisa y recuperar funciones que él mismo asociaba con una vida más tranquila.

El día esperado finalmente llegó. Después del proceso, Jhon pudo despedirse de la sonrisa que durante años había representado una fuente de preocupación y comenzar una etapa distinta que inició de la mano y guía de los expertos de Sonría. De hecho, la cadena odontológica cuenta con 350 especialistas certificados y con una extensa trayectoria en la compañía cubriendo las necesidades de los pacientes en las 64 clínicas que funcionan alrededor del país.

La transformación no terminó frente al espejo. A sus 50 años, Jhon Castro encontró en este proceso una oportunidad para mirar nuevamente su sonrisa sin las mismas reservas de antes. Lo que comenzó como una necesidad dental terminó convirtiéndose en un cambio que, para él, también tiene una dimensión personal: volver a sonreír con confianza.