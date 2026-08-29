Procuraduría investiga al liquidador de Cafesalud por presunta delegación de funciones

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Felipe Negret Mosquera, quien estuvo a cargo de la liquidación de Cafesalud EPS, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y bienes de la entidad. El ente de control busca establecer si Negret, mediante un contrato de “mandato con representación” firmado en 2022, delegó en una empresa privada funciones que, por su condición de liquidador, debía ejercer directamente.

El liquidador es el encargado de cerrar ordenadamente una entidad que deja de operar. Entre sus funciones están cobrar las obligaciones pendientes, pagar a los acreedores y administrar los recursos y bienes de la compañía durante el proceso de liquidación. Negret, abogado que también ha participado en la liquidación de EPS como SaludCoop, Cruz Blanca, Caprecom y Coomeva, estuvo al frente de este proceso en Cafesalud.

Según la Procuraduría, el contrato bajo investigación pudo comprometer el manejo de recursos que debían destinarse al pago de las obligaciones de Cafesalud, entre ellas las de clínicas, hospitales y otros prestadores de servicios de salud que aún reclaman recursos de la extinta EPS.

Ahora, como parte de la investigación disciplinaria, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud el expediente completo del contrato de mandato. El requerimiento incluye los criterios utilizados para seleccionar a la empresa contratista, las modificaciones realizadas al acuerdo y los informes de gestión presentados durante la liquidación.



Con esta documentación, el Ministerio Público busca determinar si la actuación del liquidador constituyó una falta disciplinaria y si se presentaron irregularidades en la administración de los recursos y bienes de Cafesalud.