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Blu Radio  / Salud  / MinSalud alerta por efectos del Fenómeno de El Niño y pide reforzar prevención en hospitales

MinSalud alerta por efectos del Fenómeno de El Niño y pide reforzar prevención en hospitales

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud establecieron nuevas medidas de prevención, vigilancia y respuesta para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas, la escasez de agua y los incendios forestales.

Bajo nivel del río Magdalena en medio de sequía
Imagen de la comunidad. Bajo nivel del río Magdalena en medio de sequía
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

El país comenzó a fortalecer la preparación de su sistema de salud ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño 2026-2027, que podría generar condiciones de altas temperaturas, reducción de las lluvias, escasez de agua y un aumento de eventos que representen riesgos para la población.

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El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud emitieron la Circular Externa Conjunta 023 de 2026, mediante la cual establecen directrices para las entidades territoriales, aseguradoras, instituciones prestadoras de servicios de salud y demás actores del sistema.

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La medida busca anticiparse a escenarios que podrían presentarse durante el segundo semestre de 2026 y 2027, entre ellos olas de calor, incendios forestales, deterioro de la calidad del aire y problemas relacionados con el abastecimiento y la calidad del agua.

Sequía
Fenómeno del Niño en África.
Foto: AFP

Entre las disposiciones está el fortalecimiento de los planes territoriales de contingencia y de la vigilancia epidemiológica sobre eventos relacionados con las condiciones climáticas.

Las IPS deberán mantener actualizados sus planes hospitalarios de emergencia y reportar de manera diaria su capacidad de respuesta, así como posibles situaciones que puedan afectar la continuidad de la atención.

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Además, deberán garantizar, de acuerdo con sus capacidades y responsabilidades, la disponibilidad de talento humano, medicamentos, insumos, agua potable y sistemas de respaldo para responder ante eventuales emergencias.

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El Ministerio también pidió fortalecer la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y coordinar acciones que permitan garantizar un abastecimiento seguro en los territorios con mayor riesgo.

La cartera de Salud advirtió que las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño pueden afectar especialmente a niños y niñas, adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.

También existe preocupación por las consecuencias de los incendios forestales y el deterioro de la calidad del aire, por lo que se pidió seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir la exposición al humo, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

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Blu Radio
HUSSEIN FALEH/AFP

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La estrategia también contempla mantener la continuidad de los programas de vacunación y reforzar las acciones de prevención de enfermedades transmisibles.

Recomendaciones para la ciudadanía

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la población para adoptar medidas preventivas desde ahora. Entre ellas están mantenerse hidratado, consumir agua segura, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protector solar, incluso cuando no exista exposición directa.

La recomendación es evitar permanecer bajo el sol durante las horas de mayor radiación, entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

También se pide almacenar correctamente el agua y los alimentos y eliminar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

Ante síntomas como confusión, mareo, debilidad, piel caliente y seca o una temperatura corporal superior a 39 grados, las autoridades recomiendan consultar oportunamente los servicios de salud, especialmente cuando se trate de población vulnerable.

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