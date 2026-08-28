Fenómeno del Niño alcanzará su mayor intensidad entre octubre de 2026 y marzo de 2027: Ideam

El fenómeno de El Niño avanza en Colombia y sus efectos se sentirán con mayor fuerza en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, donde se proyectan incrementos significativos de temperatura, reducción de las precipitaciones y disminución en los niveles de los principales ríos.

La alerta fue entregada por la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, quien explicó que, desde marzo, el Instituto comenzó a identificar condiciones de calentamiento en el océano Pacífico, mientras que en junio se establecieron condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno.

De acuerdo con la funcionaria, actualmente se cumple el tercer trimestre móvil de los cinco requeridos para declarar oficialmente el fenómeno en el territorio nacional. Sin embargo, aclaró que esto no impide que las autoridades adopten desde ya medidas de prevención, mitigación y adaptación frente a sus posibles efectos.

La proyección del Ideam apunta a que El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027, con una duración que podría extenderse, como mínimo, hasta marzo del próximo año.



Uno de los principales impactos estará relacionado con el recurso hídrico. La disminución de las lluvias y las altas temperaturas ya comienzan a generar condiciones que favorecen el descenso de los niveles de los ríos. Según la subdirectora de Meteorología, los ríos Cauca y Magdalena registran niveles por debajo de lo normal.

Estas condiciones también aumentan la amenaza de incendios forestales en diferentes zonas del país. Rueda explicó que el Ideam se encarga de emitir las alertas cuando las condiciones meteorológicas son favorables para la ocurrencia de incendios, principalmente por factores como las altas temperaturas y la baja precipitación.

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La funcionaria hizo una precisión: una alerta por amenaza de incendio forestal no significa que el incendio ya se haya producido. La materialización y el seguimiento de las conflagraciones corresponden a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que, además, determina, entre otros aspectos, cuáles eventos pudieron ser ocasionados por acción humana.

Los efectos de El Niño también podrían extenderse a sectores como la salud, la agricultura, la productividad y el sector minero-energético, debido principalmente a las temperaturas elevadas, la menor disponibilidad de agua y la reducción de las lluvias.

Mientras avanzan las condiciones del fenómeno, las autoridades mantienen la preparación de planes de prevención y respuesta ante los impactos que pueda generar El Niño durante los próximos meses.