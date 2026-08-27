DIMAR alerta por posibles inundaciones en 4 departamentos del Pacífico por particular fenómeno

La Dirección General Marítima (DIMAR) alertó a las comunidades costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca por un aumento significativo del nivel del mar en el Pacífico colombiano. El fenómeno se presentará entre este jueves 27 de agosto y el viernes 4 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la autoridad marítima, este comportamiento está relacionado con la fase de luna llena, que genera el fenómeno conocido como marea de sizigia o ‘puja’. Esta condición se caracteriza por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar en las zonas costeras.

DIMAR advirtió que la combinación de mareas altas y un incremento en la intensidad de las corrientes marinas podría generar inundaciones en algunos sectores del litoral Pacífico. Las zonas que podrían presentar mayor afectación son Bahía Solano, Guapi, Juanchaco, en Buenaventura, y Tumaco, en el departamento de Nariño.

"Estas condiciones pueden llegar a ocasionar posibles desbordamientos e inundaciones sobre toda la cuenca pacífica colombiana especialmente el día más significativo que es el 31 de agosto, por tal motivo, solicitamos a la comunidad del sector marítimo incrementar su alistamiento y las medidas de seguridad para el desarrollo de sus actividades", señaló el Teniente de Fragata Santiago Moyano Medina, responsable de la Sección de Oceanografía y Meteorología Operaciona de la DIMAR.



Lunes 31 de agosto será el día de mayor incidencia

Según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), el lunes 31 de agosto será el día de mayor incidencia del fenómeno, cuando se esperan los niveles más altos del mar en altamar.

En Tumaco, Nariño, se prevé un nivel de hasta 3,78 metros, con una hora estimada de mayor registro a las 5:41 de la mañana. En Bahía Solano, Chocó, el nivel podría alcanzar los 3,91 metros hacia las 5:28 de la mañana.

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Para Buenaventura, Valle del Cauca, DIMAR estima el registro más elevado, con un nivel de hasta 4,67 metros en altamar, alrededor de las 5:56 de la mañana. Las autoridades mantienen seguimiento sobre el comportamiento de las condiciones marítimas.

DIMAR recomienda extremar medidas de seguridad

La autoridad marítima también advirtió que durante la marea descendente o vaciante podrían presentarse condiciones de riesgo para embarcaciones menores, pescadores artesanales y personas que desarrollen actividades turísticas en las playas.

Por esta razón, DIMAR recomendó a las comunidades costeras, pescadores, comerciantes, turistas, marinas, sociedades portuarias y demás integrantes del gremio marítimo fortalecer las medidas de seguridad durante los días de mayor incidencia.

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La entidad pidió además acatar las instrucciones de las autoridades competentes para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida humana en el mar. El llamado se extiende especialmente a quienes desarrollan actividades marítimas y turísticas en las zonas identificadas.

La Autoridad Marítima Colombiana cerró el comunicado asegurando que continuará monitoreando el fenómeno y realizará seguimiento permanente a las condiciones del Pacífico colombiano. En caso de registrarse cambios significativos, DIMAR anunció que emitirá las respectivas actualizaciones y recomendaciones.