¿Qué hacer si se encuentra con un zorro en Bogotá?

El avistamiento de varios zorros en un conjunto residencial de la localidad de Usaquén volvió a poner sobre la mesa la presencia de fauna silvestre en sectores urbanos de Bogotá. Aunque la aparición de estos animales puede generar inquietud entre los habitantes, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) explicó que su presencia está relacionada con la riqueza ecológica de los cerros orientales y con la disponibilidad de alimento en zonas cercanas a la ciudad.

Tras conocerse el caso, la CAR informó que el lugar específico donde fueron observados los ejemplares se encuentra bajo jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entidad con la que mantiene comunicación y articulación para hacer seguimiento a la situación. Profesionales de la Dirección de Biodiversidad de la CAR realizaron recorridos y visitas de campo en las áreas circundantes, especialmente en sectores de los cerros orientales correspondientes a su jurisdicción.

Durante estas inspecciones se revisaron los ecosistemas presentes y el estado de conservación de la fauna y flora de la zona. También se analizaron posibles factores ambientales que pudieran estar provocando un desplazamiento de los zorros hacia áreas urbanas. Sin embargo, la entidad señaló que no encontró evidencias de incendios forestales, tala ilegal, afectaciones significativas por sequía u otros impactos humanos que permitan atribuir la llegada de estos animales a un desplazamiento forzado.

Zorro Foto: CAR

De acuerdo con las mesas de trabajo adelantadas con la Secretaría Distrital de Ambiente, el avistamiento de zorros en sectores urbanos se volvió más frecuente desde la pandemia. Una de las principales razones estaría relacionada con la disponibilidad de fuentes de alimento, especialmente residuos orgánicos y restos de comida que quedan expuestos durante los días de recolección de basuras. Esta situación habría favorecido que los animales se habituaran a encontrar comida en espacios cercanos a las viviendas.



“La presencia de zorros en sectores cercanos a la ciudad no debe interpretarse como una amenaza, sino como un llamado a fortalecer nuestra convivencia con la fauna silvestre”, explicó Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad de la CAR. La funcionaria agregó que estos animales cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y que su acercamiento a las zonas urbanas está relacionado, en gran medida, con la disponibilidad de alimento derivada de prácticas inadecuadas en el manejo de residuos.

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Últimamente se han reportado varios avistamientos de zorros perrunos en esta zona de Bogotá.



Recuerda que coexistir con nuestra fauna silvestre es responsabilidad de todos.



✏️Conoce las recomendaciones clave para… pic.twitter.com/JR3H6LFVSX — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) July 17, 2026

¿Qué hacer si ve un zorro?

Ante un encuentro con un zorro, la recomendación principal es evitar cualquier contacto directo y no intentar alimentarlo, perseguirlo o capturarlo. Tampoco se deben dejar restos de comida ni basura expuesta en lugares a los que puedan acceder estos animales. La comunidad debe disponer adecuadamente los residuos y respetar los horarios establecidos para su recolección, teniendo en cuenta que la expansión urbana ha aumentado la interacción entre la fauna silvestre y los habitantes de Bogotá.

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La CAR anunció además que proyecta instalar cámaras trampa en puntos estratégicos de posible tránsito entre los cerros orientales y las zonas urbanas, con el objetivo de conocer mejor los patrones de desplazamiento de los zorros. Si un ciudadano encuentra un ejemplar herido, atrapado, desorientado o en una situación que pueda representar un riesgo para el animal o para la comunidad, no debe manipularlo ni intentar capturarlo. En estos casos, la entidad recomienda reportar la situación a la Línea de Atención de Fauna de la CAR, en el número 316 524 4031.