Fenómeno de El Niño alcanzaría intensidad "muy fuerte" e iría hasta inicios de 2027, según Ideam

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” durante los próximos meses, según el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), divulgado este jueves 13 de agosto.

El organismo confirmó que ya son tres trimestres móviles consecutivos con condiciones de El Niño tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico ecuatorial, en medio de un proceso de consolidación del fenómeno.

¿Hasta cuándo irá el fenómeno de El Niño?

Las proyecciones climáticas mantienen una probabilidad superior al 90 % de que El Niño persista hasta el primer trimestre de 2027, por lo que sus efectos podrían extenderse durante varios meses en diferentes regiones del país.

El escenario que genera mayor preocupación es la posible intensidad que podría alcanzar el fenómeno. El Ideam estima una probabilidad del 69 % de que sea “muy fuerte” entre octubre, noviembre y diciembre de 2026, superando la intensidad de los eventos de El Niño registrados desde 1950.



De acuerdo con los análisis más recientes, también existe una probabilidad superior al 70 % de que la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 supere los 2 °C, un comportamiento asociado con un evento de intensidad muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

El Ideam explicó que El Niño presenta un elevado contenido de calor subsuperficial en el Pacífico y una respuesta atmosférica cada vez más vinculada al calentamiento del océano. Los modelos internacionales coinciden en proyectar su persistencia durante el segundo semestre de 2026.

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Consecuencias del fenómeno de El Niño

Para Colombia, la intensificación del fenómeno podría traducirse en menores lluvias, aumento de las temperaturas y reducción de los caudales en diferentes zonas. El Ideam también advierte sobre un incremento en la probabilidad de incendios de cobertura vegetal.

Las regiones Pacífica, Andina y Caribe serían algunas de las zonas donde podrían registrarse temperaturas por encima de los valores climatológicos normales y una reducción significativa de las precipitaciones. Estas condiciones aumentarían la demanda hídrica de los ecosistemas y sectores productivos.

El déficit de lluvias y las altas temperaturas también podrían reducir progresivamente los niveles de ríos, quebradas, embalses y reservorios, con posibles afectaciones para el consumo humano, la agricultura, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas estratégicos.

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Otro de los riesgos asociados al fenómeno es el aumento de los incendios de cobertura vegetal y el deterioro de la calidad del aire en zonas vulnerables. El Ideam también contempla posibles impactos sobre la productividad agrícola y pecuaria.

Riesgos del calor para la salud

El fenómeno podría generar además efectos sobre la salud por cuenta de las altas temperaturas. El Ideam advierte sobre un mayor riesgo de deshidratación e insolación, especialmente en niños y adultos mayores, así como condiciones favorables para la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades.

Ante este panorama, el Ideam pidió a las autoridades fortalecer el seguimiento hidrometeorológico, actualizar los planes de contingencia y promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua. También recomendó mantener activas las estrategias preventivas frente a incendios y los mecanismos de alerta temprana.

El Instituto señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas para entregar información actualizada. El objetivo será apoyar la toma de decisiones y las acciones de preparación frente a los posibles efectos de El Niño en Colombia.