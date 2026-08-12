Por qué ahorrar energía durante el fenómeno de El Niño es importante

Cuando disminuyen las lluvias y aumentan las temperaturas, los embalses pueden recibir menos agua y reducir su capacidad para respaldar la generación de energía. En Colombia, donde cerca del 70 % de la electricidad proviene de fuentes hidroeléctricas, el nivel de los embalses es un factor relevante para la operación del sistema eléctrico.

Por esta razón, el ahorro de energía adquiere especial importancia durante los periodos de altas temperaturas y menor disponibilidad de agua. Apagar las luces antes de salir, desconectar los equipos que no están en uso y aprovechar la iluminación natural son algunas de las acciones planteadas en una campaña de Wero y Blu Radio.

A veces, prepararnos para lo que viene también está en esos pequeños hábitos de todos los días.💡🌎



Cuidar la energía es cuidar nuestros recursos y aportar, desde casa, a un consumo más responsable. Porque cada acción cuenta cuando se trata de estar preparados.



Una campaña de… pic.twitter.com/8oONLFg3MC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 12, 2026

La relación entre el clima y la generación eléctrica es especialmente relevante ante las condiciones actuales. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó en julio de 2026 que las condiciones de El Niño continúan presentes en el océano Pacífico y en la atmósfera, con una probabilidad superior al 97 % de persistencia hasta el primer trimestre de 2027. Además, el organismo señaló una probabilidad del 81 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de este año.

Menos lluvias, mayor presión sobre los embalses

El Niño es una fase del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. La Organización Meteorológica Mundial explica que este fenómeno modifica los patrones de temperatura y precipitación en diferentes regiones. En Colombia, el Ideam señala que El Niño se relaciona, en términos generales, con un aumento de las temperaturas y una disminución de las lluvias.

Los efectos también pueden coincidir con las tendencias del cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial advierte que el calentamiento provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero no aumenta necesariamente la frecuencia o intensidad de El Niño, pero sí puede amplificar algunos de sus impactos, debido a que una atmósfera y un océano más cálidos favorecen condiciones extremas.

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En Colombia, el escenario ya muestra señales de presión sobre las condiciones hídricas. En mayo de 2026, el Ideam reportó temperaturas máximas cercanas o superiores a registros históricos en distintas regiones y lluvias por debajo de lo normal, factores que podían aumentar la presión sobre la disponibilidad de agua.

El ahorro empieza en los hogares

Los embalses almacenan agua durante los periodos lluviosos para utilizarla durante las temporadas secas y cumplen un papel fundamental en el sistema eléctrico colombiano. Por ello, reducir el consumo innecesario permite disminuir la demanda de electricidad en momentos en que las condiciones climáticas pueden dificultar la generación hidroeléctrica. XM ya ha señalado, durante anteriores episodios de El Niño, la importancia del ahorro de energía frente a menores aportes hídricos y niveles reducidos de los embalses.

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La campaña de Wero y Blu Radio plantea medidas sencillas para aplicar en casa: apagar las luces cuando no sean necesarias, desconectar equipos que no estén funcionando y utilizar la luz natural.

Son acciones dirigidas a reducir el consumo innecesario en momentos en los que las condiciones de temperatura y lluvia pueden aumentar la presión sobre los recursos utilizados para producir electricidad.