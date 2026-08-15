Armada incautó 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico tras persecución a una lancha rápida

Una operación de interdicción marítima permitió incautar 2.363 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación tipo go fast por aguas del Pacífico sur. Tres ciudadanos colombianos que se encontraban a bordo fueron capturados y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

El procedimiento comenzó luego de que información de Inteligencia Naval de la Armada, con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos (JIATFS), alertara sobre el desplazamiento sospechoso de una embarcación en aguas del Pacífico colombiano.

¡Contundente golpe al narcotráfico en el Pacífico Sur!



La @ArmadaColombia incautó 2.363 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante una operación de interdicción marítima, en la que fueron capturados tres ciudadanos colombianos.



Este resultado operacional, logrado con… pic.twitter.com/caohQZEwsV — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) August 15, 2026

Con la información recibida, una unidad de la Estación de Guardacostas de Tumaco se desplazó hasta el sector para realizar la interdicción y verificar la embarcación. Sin embargo, durante el procedimiento, las condiciones adversas del mar y la cantidad de carga que transportaba la lancha provocaron que esta perdiera estabilidad y terminara naufragando.

En medio de la emergencia, los uniformados priorizaron el rescate de los tres ocupantes. Los hombres fueron puestos a salvo, mientras las unidades desplegadas en el área adelantaron las labores necesarias para recuperar el cargamento que había quedado en el agua.



Una vez trasladados los capturados y la carga hasta un puerto seguro, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH). El procedimiento permitió establecer que los paquetes recuperados contenían 2.363 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Cocaína incautada. Foto cortesía Armada de Colombia.

Los tres hombres, junto con el alijo incautado, quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar las investigaciones y definir su situación jurídica por los hechos relacionados con el transporte de la sustancia ilícita.