Ordenan audiencia para desarchivar investigación contra Ricardo Roa por supuesto favorecimiento

El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá tuteló los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de Helicol y ordenó realizar una audiencia preliminar para definir la solicitud de desarchivo de una investigación relacionada con Ecopetrol, Ricardo Roa, entre otros.

La solicitud para reabrir la investigación fue presentada por Helicol ante la Fiscalía en octubre de 2025. La empresa pidió revisar las actuaciones relacionadas con lo que considera un presunto favorecimiento a su competidora Helistar en procesos de licitación para el transporte de helicópteros.

Según Helicol, la actuación de la Fiscalía para archivar el caso fue “superficial, sesgada y prematura”. La compañía también cuestionó la rapidez con la que se tomó la decisión y afirmó que se trató de una “celeridad inusual al denunciar un favorecimiento indebido a Helistar en las licitaciones para el transporte de Helicópteros”.

Desde la presentación de la solicitud, la empresa buscó que un juez estudiara el pedido de desarchivo. Sin embargo, entre febrero y mayo de 2026 se frustraron varias audiencias preliminares innominadas convocadas para abordar el asunto.



Ante la falta de una decisión de fondo, Helicol acudió a la acción de tutela. En el proceso constitucional se puso de presente que la solicitud de desarchivo había sido radicada el 30 de octubre de 2025 y que, pese al tiempo transcurrido, no había sido resuelta judicialmente.

La decisión señala “a la fecha de presentación de la acción constitucional la solicitud de desarchivo radicada el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) no ha recibido decisión de fondo, pese a haber transcurrido aproximadamente nueve (9) meses”.

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El juzgado también consideró que la actuación había quedado en un estado que impedía obtener una respuesta judicial sobre la petición, debido a que las audiencias no se habían podido realizar y el despacho correspondiente había señalado que no podía reprogramarlas.

En su fallo, el Juzgado 49 Penal del Circuito concluyó que se habían frustrado seis oportunidades para obtener una decisión judicial.

“Por lo anterior, se tutelarán los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de la sociedad Helicópteros Nacionales De Colombia S.A.S.”, señaló el despacho.

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El juez explicó que las solicitudes habían sido devueltas por los jueces de control de garantías al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao sin que se resolviera el fondo de la petición, debido a la inasistencia de alguna de las partes o intervinientes.

La decisión cuestionó que, en lugar de instalar las audiencias, los jueces hubieran dejado constancias secretariales sobre la inasistencia y posteriormente devuelto la carpeta.

Según el fallo, esta situación podía prolongarse indefinidamente si el asunto continuaba siendo repartido a diferentes jueces sin que se adoptara una decisión sobre la solicitud de desarchivo.

“No de accederse a las pretensiones de la demanda, el asunto seguirá siendo repartido a diversos jueces de garantías, durante meses y devuelto sin decisión de fondo”, sostuvo el juzgado.

El despacho también señaló que esta dinámica afectaba los derechos invocados por Helicol, al impedir que la sociedad pudiera controvertir mediante los recursos ordinarios las decisiones relacionadas con la realización de la audiencia.

Por esa razón, el Juzgado 49 Penal del Circuito ordenó que se realizara una audiencia preliminar innominada de desarchivo y que se fijaran fecha y hora para su celebración.