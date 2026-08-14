Condenado a 21 años de prisión Harold Barragán por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Un juez penal especializado de Bogotá dio lectura a la sentencia de 21 años y 4 meses de prisión contra Harold Barragán por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación de armas de fuego en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tras obtener un preacuerdo con la Fiscalía.

Según las pruebas recopiladas, participó en videollamadas en las que se coordinaron acciones previas y posteriores al ataque, incluyendo el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el crimen.

Además, se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima, así como haber colaborado con Elder José Arteaga, alias 'Chipi', para facilitar su ocultamiento y evasión de las autoridades.

La esposa de Miguel Uribe Turbay hizo un importante anuncio a través de sus redes sociales. Foto tomada de @maclaudiat

La Fiscalía también estableció que Barragán Ovalle hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a la comisión de homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.



Por estos hechos, ya han sido vinculadas formalmente nueve personas. Entre ellas se encuentra Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio, así como Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González,quienes ya fueron condenados a penas superiores a los 21 años de prisión.