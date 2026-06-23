En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Escrutinio electoral
Abelardo De La Espriella
Iván Cepeda
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía llama a juicio por otro homicidio a alias “Chipi”, vinculado al magnicidio de Miguel Uribe

Fiscalía llama a juicio por otro homicidio a alias “Chipi”, vinculado al magnicidio de Miguel Uribe

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Arteaga Hernández habría ordenado el asesinato de un hombre como retaliación por el cruce de fronteras criminales en zonas de microtráfico.

Alias 'Chipi'
Alias 'Chipi'.
Foto: Fiscalía
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

La Fiscalía General de la Nación acusó a Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, señalado cabecilla de una estructura criminal dedicada a homicidios, microtráfico y otras actividades ilegales en Bogotá, y quien es uno de los presuntos principales responsables en el magnicidio de Miguel Uribe.

En esta oportunidad, el ente acusador le atribuyó la presunta orden de un homicidio ocurrido el 15 de junio, en medio de disputas entre organizaciones delincuenciales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo en la capital del país.

Revelan nuevos videos e imágenes detrás del magnicidio de Miguel Uribe.jpg
Revelan nuevos videos e imágenes detrás del magnicidio de Miguel Uribe //
Fotos: Noticias Caracol / AFP

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Arteaga Hernández habría ordenado el asesinato de un hombre como retaliación por el cruce de fronteras criminales en zonas de microtráfico de Bogotá.

Para concretar el crimen, al parecer, contactó telefónicamente a un hombre identificado como Antonio Rafael Herrera, alias “Barranquilla”, a quien le ofreció una promesa remuneratoria de cuatro millones de pesos por ejecutar la acción sicarial.

En el desarrollo de la acusación, el fiscal relató que la noche previa al crimen, Arteaga Hernández habría seguido a la víctima hasta una bolirana cercana a la avenida Mutis, donde nuevamente se contactó por WhatsApp con alias “Barranquilla”. Este último llegó al lugar en bicicleta y, a pocas cuadras del sitio, recibió el arma de fuego dentro de un automóvil, junto con la promesa del pago final de los otros dos millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá señaló a alias “Chipi” por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

A esta decisión se suma la condena por su participación en el homicidio de un comerciante mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector El Poblado, en Medellín ,Antioquia.

Puede leer:

Resultados Iván Cepeda, elecciones en Colombia 2026.jpg
Elecciones Colombia 2026

Cepeda aún no reconoce triunfo de De La Espriella y rechaza señalamientos de “voto fusil” a su favor

Registraduría Nacional del Estado Civil
Elecciones Colombia 2026

Registraduría desmiente eliminación del “candado hash” y asegura integridad de información electoral

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad