Registraduría desmiente eliminación del “candado hash” y asegura integridad de información electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que no ha sido suprimido el denominado “candado hash” de la plataforma de consulta de los formularios E-14 y aseguró que los mecanismos técnicos de seguridad, trazabilidad y confiabilidad de la información electoral continúan plenamente garantizados.

La entidad emitió el pronunciamiento tras las afirmaciones realizadas el pasado 20 de junio por el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de la red social X, en las que señaló que la Registraduría habría eliminado la “estampilla de tiempo”, el “candado hash” y el “consecutivo” de la plataforma utilizada para consultar los formularios E-14.

La Registraduría también explicó que los registros relacionados con las horas de digitalización y descarga de los formularios se encuentran consignados en la metadata de los archivos destinados a descarga masiva. Estos documentos están disponibles para campañas políticas, organismos de control, misiones de observación y auditorías.

Asimismo, indicó que dicha información también queda registrada en las bitácoras internas o logs institucionales, de acuerdo con los procedimientos vigentes de trazabilidad. La entidad aseguró que existen evidencias de estos registros en los archivos correspondientes a la primera y segunda vuelta presidencial.



Respecto al “candado hash”, la Registraduría afirmó que la seguridad e integridad de los archivos digitalizados no ha sido eliminada ni modificada.

Según explicó, para los auditores de los partidos políticos que acceden a través del canal SFTP, las imágenes de los formularios E-14 se encuentran disponibles en formato PDF con su estructura original de nomenclatura basada en el código DIVIPOLE, manteniendo intactos los mecanismos de seguridad.

En el caso del visor ciudadano, cada vez que un usuario descarga una imagen, el sistema genera un código hash que cumple dos funciones: garantizar que el archivo no ha sido alterado respecto al documento digitalizado originalmente y proteger la plataforma frente a ataques automatizados que puedan afectar la disponibilidad del servicio.

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La entidad precisó que dicho código hash se incorpora en el nombre del archivo descargado desde el visor ciudadano para cada una de las más de 122.000 mesas de votación.

Adicionalmente, señaló que la opción de descarga mediante filtros de mesas incorpora una ofuscación parcial de algunos datos, reemplazados por la letra “X”, como una medida para evitar descargas masivas automatizadas y proteger el funcionamiento de la plataforma.

Por ello, la Registraduría concluyó que el “candado hash” no fue eliminado, sino que hace parte de las medidas de fortalecimiento de la seguridad informática implementadas en el sistema.

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Explicación sobre el consecutivo

En cuanto a las observaciones relacionadas con el “consecutivo” de los archivos, la entidad indicó que la actual elección corresponde únicamente a una corporación: la Presidencia de la República.

De acuerdo con la Registraduría, esta particularidad explica las diferencias que puedan presentarse en la estructura o denominación de los archivos frente a procesos electorales anteriores, en los que se elegían varias corporaciones simultáneamente.

La entidad también aclaró que existen dos formas de acceso a los formularios E-14. La primera es el visor ciudadano, mediante el cual cualquier persona puede consultar y descargar individualmente las actas.

La segunda corresponde al sistema de descarga masiva habilitado para las campañas políticas, que permite acceder a la totalidad de las actas mediante un usuario y contraseña. Este mecanismo también está disponible para misiones de observación, organismos de control y auditorías internacionales.

Plataforma COMITIUM complementa la verificación

Como herramienta adicional, la Registraduría destacó el uso de la plataforma COMITIUM, administrada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de la cual las campañas políticas pueden acceder de manera inmediata a las fotografías de las actas E-14 tomadas por sus propios testigos electorales en las 122.020 mesas de votación del país.

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Estas imágenes pueden ser descargadas y comparadas con las actas publicadas por la Registraduría en sus versiones digitalizadas y transmitidas, así como con las actas custodiadas por los claveros en cerca de 3.000 comisiones escrutadoras.

La Registraduría Nacional del Estado Civil defendió que todas las medidas técnicas implementadas tienen como objetivo garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información electoral para la ciudadanía.

La entidad ratificó además su compromiso con la transparencia del proceso electoral y aseguró que mantiene a disposición de los auditores acreditados, partidos políticos y autoridades competentes los canales oficiales para la verificación de la información.