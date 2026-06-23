Sisbén sufrirá importante cambio desde esta fecha: muchos se podrían quedar sin subsidios

El Sisbén enfrentará una transformación en Colombia con la entrada en funcionamiento de lo que desde ahora será el Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta creada por el Gobierno Nacional que cambiará la manera en la que se identifican las personas que pueden acceder a subsidios y programas sociales.

El proceso comenzará el 1 de julio y tendrá una transición que se espera dure máximo dos años. Durante este periodo, la intención es ajustar el nuevo mecanismo para que la información sobre ayudas sea más precisa y permita identificar con mayor claridad a los hogares que realmente necesitan el apoyo económico del Estado.

El cambio genera expectativa entre los beneficiarios actuales, debido a que la clasificación dejará de depender únicamente de los datos entregados por los ciudadanos en las encuestas del Sisbén. Ahora, con el RUI, el Gobierno tendrá en cuenta información proveniente de varias entidades públicas para construir un panorama más completo sobre los ingresos y las condiciones socioeconómicas de cada familia.

Cabe señalar que la herramienta tendrá información de 47 entidades estatales, entre ellas la DIAN, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Educación y otras instituciones que manejan datos relacionados con la situación económica y social de los colombianos.



Trámite obligatorio para seguir en el Sisbén en 2026 Foto: Prosperidad Social.

Así funcionará el Registro Universal de Ingresos: ¿se acaban los subsidios?

El RUI funcionará con una base de información que reunirá diferentes datos oficiales para analizar la realidad económica de los hogares colombianos. La idea es que el Estado tenga una visión más actualizada de las condiciones de cada persona y pueda mejorar la entrega de los recursos públicos.

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En ese caso, las personas que hayan entregado información falsa o que realmente no necesiten los beneficios podrían quedarse sin los auxilios, pues el proceso ya no dependerá únicamente de los datos suministrados por las familias, sino que se realizará una revisión con múltiples fuentes para comparar y verificar información relacionada con ingresos, condiciones de vida y características del hogar.

El Gobierno reveló que esta modificación tiene como objetivo reducir errores en la asignación de subsidios y evitar que los recursos lleguen a personas que no cumplen con las condiciones de vulnerabilidad establecidas para recibir los beneficios.

Además, luego de realizar el análisis de la información, los ciudadanos serán ubicados en grupos y subgrupos de referencia que servirán como apoyo para las entidades encargadas de definir quiénes pueden acceder a los programas sociales.

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Subsidios no desaparecerán automáticamente con el RUI

Si bien el RUI cambiará la manera en la que se identifican los posibles beneficiarios, esto no significa que las personas pierdan los subsidios automáticamente. La herramienta será utilizada como apoyo técnico para las entidades responsables de tomar decisiones sobre el acceso a cada programa social.

De hecho, la última palabra seguirá estando en manos de las instituciones encargadas, que tendrán sus propios requisitos y criterios de ingreso.

Entre los objetivos principales del nuevo sistema está mejorar la focalización de las ayudas, garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan y fortalecer los procesos de verificación.

Con esta transición, el Gobierno busca modernizar la identificación de beneficiarios y reemplazar un modelo basado principalmente en encuestas por uno que integre información de diferentes fuentes oficiales para tomar decisiones más ajustadas a la realidad económica de los hogares colombianos.