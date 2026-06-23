Cepeda aún no reconoce triunfo de De La Espriella y rechaza señalamientos de “voto fusil” a su favor

El excandidato presidencial del oficialismo afirmó que esperará la culminación del escrutinio electoral antes de pronunciarse de manera definitiva sobre el desenlace de la contienda que le dio la victoria a Abelardo De La Espriella.

Tras una reunión con integrantes de la Alianza por la Vida y el Pacto Histórico, el excandidato Iván Cepeda señaló que la diferencia de resultados entre él y el presidente electo es inferior a un punto porcentual y ninguno de los candidatos supera el umbral del 50% más uno de los votos; por lo que a consideración suya y de sus seguidores, la contienda electoral del pasado 21 de junio aún no ha quedado cerrada.

Según indicó, una vez concluya el escrutinio y siempre que no se evidencien irregularidades en el proceso, procederá al reconocimiento de los resultados.

El dirigente también rechazó las versiones que atribuyen parte de su votación al denominado “voto fusil”. Calificó esa afirmación como irresponsable y sin sustento, y advirtió que puede poner en riesgo a millones de ciudadanos que respaldaron su candidatura, especialmente a quienes habitan en zonas rurales afectadas por el conflicto armado.



Esa es una acusación extremadamente temeraria y peligrosa. Llamamos a que se respete el electorado, que es muy numeroso, y que no puede ser estigmatizado con esa clase de manifestaciones Aseguró.

Cepeda denunció que este tipo de señalamientos estigmatizan a cerca de 13 millones de electores y sostuvo que quienes promuevan esas acusaciones podrían enfrentar acciones judiciales. A su juicio, la difusión de esa narrativa busca generar temor entre las comunidades y poner en riesgo a poblaciones vulnerables en distintas regiones del país.

“Vemos que lo que se está buscando es ir hacia alguna afirmación que puede poner en peligro a mucha gente en Colombia, especialmente en territorios rurales, a personas que están en medio de una situación de conflicto armado; es evidente que quienes la están haciendo tienen el propósito de poner en riesgo y atemorizar a esas poblaciones”, sostuvo.

