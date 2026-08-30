Invima lanza advertencia por la comercialización ilegal de ciertos productos capilares

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó a la ciudadanía sobre la comercialización irregular de una línea de productos cosméticos capilares promocionada principalmente a través de redes sociales.

De acuerdo con el Instituto, los productos fueron identificados mediante el canal de denuncias y las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por las autoridades sanitarias.

La entidad señaló que los productos que conforman esta línea no cuentan con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerida para su comercialización en Colombia. Por esta razón, son considerados productos cosméticos fraudulentos y su comercialización en el territorio nacional es ilegal.

Productos y marca señalados por el Invima

La alerta está relacionada con la línea de productos capilares Chokocafe by Paola García, promocionada y comercializada a través de plataformas como Instagram, Facebook y TikTok.

Entre los perfiles, cuentas y referencias asociados a su promoción se encuentran:



#chokocafe

#lotusflowercolombia

Beauty Spa by Paola García

La cuenta de TikTok @lamontaneritacontentosa

El Invima indicó que la ausencia de la NSO impide contar con garantías sobre la calidad, seguridad y eficacia de los productos, así como sobre aspectos relacionados con su composición, origen, fabricación y almacenamiento.

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Además, de acuerdo con la información recibida por la entidad, se han reportado efectos adversos asociados al uso de estos productos, principalmente en la zona de aplicación.

Posibles riesgos para los consumidores

La autoridad sanitaria advirtió que también se desconoce la cadena de comercialización de estos productos, por lo que no existe información suficiente que permita establecer su trazabilidad ni verificar las condiciones en las que fueron distribuidos y transportados.

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El Invima recomienda a las personas que hayan adquirido estos productos suspender inmediatamente su uso, debido a los posibles riesgos que pueden representar para la salud.

Asimismo, quienes tengan conocimiento de establecimientos, personas o canales donde estos productos estén siendo distribuidos o comercializados deben informar a las autoridades sanitarias.

Los consumidores también deben reportar cualquier efecto adverso inesperado relacionado con la aplicación o utilización de estos u otros productos cosméticos.

¿Cómo reportar un caso?

Los reportes pueden hacerse a través del mecanismo de denuncias dispuesto por el Invima. Al presentar la denuncia, se debe seleccionar la opción “Denuncias/Reacciones adversas comprobadas del producto” y adjuntar, en caso de contar con ellos, los documentos, fotografías y demás elementos que permitan respaldar el reporte. Asimismo, la entidad entregó una seríe de recomendaciones para una compra segura.

El Invima recomienda verificar, antes de adquirir un producto cosmético, que este cuente con la correspondiente Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) y que sea comprado a través de distribuidores o comercializadores legalmente constituidos y de confianza.

La entidad recordó que el hecho de que un producto sea promocionado o vendido mediante redes sociales, páginas web u otros canales digitales no significa que cumpla con los requisitos sanitarios establecidos en Colombia.

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Los ciudadanos pueden consultar la información disponible sobre productos y verificar sus condiciones sanitarias a través de los canales institucionales del Invima.