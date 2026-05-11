Contraloría: Intervención de EPS por parte del gobierno no ha mejorado la situación

La Contraloría General de la República advirtió que la intervención de EPS por parte del Gobierno nacional no ha mejorado su situación. La mayor parte de las intervenidas incumple hoy en día los indicadores financieros y jurídicos, mientras que la EPS con mayor número de afiliados, Nueva EPS, ni siquiera tiene información financiera oficial.

El ente de control está anunciando mesas de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS en intervención para compartir sus hallazgos y hablar de las medidas que se pueden tomar para mejorar la situación.

“La información evidencia que, bajo la administración de la Superintendencia, las EPS intervenidas no han logrado una mejora estructural en sus indicadores y mantienen condiciones críticas que reflejan un deterioro en su situación”, señaló la Contraloría General de la República.

El caso más complejo es el de Nueva EPS, con 11,6 millones de pacientes y ninguna información financiera certificada. Para la Contraloría, a Nueva EPS le faltan $4,9 billones en el registro de reservas técnicas y hay $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.



En segundo lugar, EPS como Savia Salud, Coosalud y Famisanar registran niveles críticos en indicadores como insolvencia y endeudamiento e, incluso, tienen patrimonios negativos en cifras millonarias. Por ejemplo, Famisanar tiene un patrimonio negativo de 3,3 billones de pesos.

“En la mayoría de los casos, los pasivos aumentaron drásticamente desde que la Superintendencia Nacional de Salud intervino estas EPS”, agregó la entidad.

Nueva EPS Foto: Nueva EPS

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Pacientes: los damnificados con los problemas de las EPS intervenidas por el Gobierno

El deterioro de las EPS no es solamente desde el punto de vista financiero, sino también por el aumento de las quejas de los pacientes contra el sistema.

De acuerdo con la Contraloría, los pacientes cada vez más acuden a la tutela para obtener la atención en salud, pero incluso hay bajos niveles de cumplimiento de tutelas por parte de las EPS intervenidas.

La insatisfacción de los colombianos con el servicio de salud alcanzó niveles históricos durante 2025, con un total de 2.061.661 peticiones, quejas y reclamos (PQR), lo que representa un incremento del 27,4 % frente a 2024. En este contexto, Nueva EPS concentra el mayor número de casos (518.211), seguida por Salud Total (276.010) y Sanitas (265.896).

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“La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud”, dijo el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez.