Golpe al microtráfico en Piedecuesta y Girón: seis capturados y droga incautada

La Policía Nacional reportó la captura de seis personas en dos operativos contra el delito en Santander: cuatro en la vereda Las Amarillas, en Piedecuesta, y dos en la Ciudadela Nuevo Girón.

En Piedecuesta, durante un allanamiento coordinado con el CTI, fueron incautadas 306 papeletas con resultado preliminar positivo para cocaína y sus derivados, marihuana, munición, un arma de fuego y elementos para dosificar estupefacientes. Además, fue recuperada una motocicleta BWS que tenía reporte vigente por hurto.

Así fue el operativo de la Policía Nacional en la Ciudadela Nuevo Girón donde fueron capturados dos hombres con un arma de fuego y cuatro kilos de marihuana. "Al parecer hacen parte de un banda criminal", señalaron las autoridades #VocesySonidos pic.twitter.com/mTCCIpXsA3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 29, 2026

En Girón, durante labores de patrullaje en el sector 5 de la Ciudadela Nuevo Girón, fueron capturados dos hombres. Las autoridades les encontraron un revólver con cinco cartuchos calibre 38, cerca de cuatro kilos de marihuana y una sustancia que sería bazuco, además de dos radios de comunicación.

#TopBlu Cae banda que robó celulares en pleno concierto en Bucaramanga; se escondían en hotel #VocesySonidoshttps://t.co/LLsmj3Kn0D — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 30, 2026

Según las autoridades, los capturados en Girón al parecer estarían relacionados con una estructura criminal. Todos los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación judicial.



Los operativos hacen parte de las acciones de la Policía para combatir el microtráfico, el porte ilegal de armas y el hurto en el área metropolitana de Bucaramanga.