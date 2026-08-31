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Golpe al microtráfico en Piedecuesta y Girón: seis capturados y droga incautada

Los operativos hacen parte de las acciones de la Policía para combatir el microtráfico, el porte ilegal de armas y el hurto en el área metropolitana de Bucaramanga.

FOTO OPERATIVOS GAULA EN SANTANDER.jpg
FOTO: Operativos Gaula en Santander- suministrada por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La Policía Nacional reportó la captura de seis personas en dos operativos contra el delito en Santander: cuatro en la vereda Las Amarillas, en Piedecuesta, y dos en la Ciudadela Nuevo Girón.

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En Piedecuesta, durante un allanamiento coordinado con el CTI, fueron incautadas 306 papeletas con resultado preliminar positivo para cocaína y sus derivados, marihuana, munición, un arma de fuego y elementos para dosificar estupefacientes. Además, fue recuperada una motocicleta BWS que tenía reporte vigente por hurto.

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En Girón, durante labores de patrullaje en el sector 5 de la Ciudadela Nuevo Girón, fueron capturados dos hombres. Las autoridades les encontraron un revólver con cinco cartuchos calibre 38, cerca de cuatro kilos de marihuana y una sustancia que sería bazuco, además de dos radios de comunicación.

Según las autoridades, los capturados en Girón al parecer estarían relacionados con una estructura criminal. Todos los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación judicial.

Los operativos hacen parte de las acciones de la Policía para combatir el microtráfico, el porte ilegal de armas y el hurto en el área metropolitana de Bucaramanga.

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