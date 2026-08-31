Rumba en Bucaramanga se extenderá hasta las 4:00 de la mañana durante la Feria Bonita

La rumba en Bucaramanga tendrá una hora adicional durante la celebración de la Feria Bonita. La Alcaldía anunció que, entre el 3 y el 13 de septiembre, los bares y otros establecimientos nocturnos podrán funcionar hasta las 4:00 de la mañana.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que la ampliación del horario busca dinamizar la actividad comercial durante estas fechas y beneficiar no solo a los establecimientos de entretenimiento nocturno, sino también a otros sectores de la economía.

“Comenzaremos nuevo horario de la rumba hasta las 4:00 de la mañana. Será para los bares y para los diferentes lugares, tendrán una posibilidad de ir hasta las 4:00 de la mañana”, explicó el mandatario.

La medida también contempla a las tiendas de barrio, que tendrán una hora adicional para permanecer abiertas durante este periodo.



La Alcaldía sostiene que el movimiento generado por los eventos de la Feria Bonita puede beneficiar a diferentes sectores, entre ellos hoteles, restaurantes y pequeños comercios.

“Detrás de cada evento es una bendición para el hotel, para el restaurante, pero también para la tienda”, señaló Portilla.

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Sin embargo, el anuncio no ha sido recibido de la misma manera en todos los sectores de la ciudad. En Cabecera, donde se concentra una importante oferta de bares y discotecas, habitantes han manifestado su preocupación por los efectos que una hora adicional de rumba pueda generar en materia de convivencia.

César Niño, integrante de la Junta de Acción Comunal de Cabecera y del frente de seguridad del sector, cuestionó la decisión y aseguró que existen dificultades para realizar controles efectivos.

“La Policía Nacional nos presta un gran apoyo, pero realmente la Alcaldía le da estas prebendas sabiendo que no tiene los equipos necesarios para estos controles”, manifestó.

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Además señaló que el problema para los residentes no se limita al ruido de los establecimientos nocturnos, sino que se suma a otras situaciones que afectan la tranquilidad del sector.

Así, mientras la Administración municipal espera que la ampliación del horario impulse la economía y acompañe la programación de la Feria Bonita, los residentes de zonas con alta concentración de establecimientos nocturnos piden que el beneficio comercial esté acompañado de mayores controles para garantizar la seguridad y la convivencia.