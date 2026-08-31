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UIS propone estudio de riesgo sísmico de Bucaramanga y protocolo ante un terremoto

La Universidad Industrial de Santander analiza la posibilidad de avanzar en estudios de microzonificación sísmica e identificación de edificaciones vulnerables ante un terremoto.

Bucaramanga
Bucaramanga
Foto: AFP
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Bucaramanga y su área metropolitana conviven con una amenaza sísmica que obliga a pensar no solamente en lo que ocurre durante un temblor, sino también en qué hacer antes y después de una eventual emergencia. Por eso, desde la Universidad Industrial de Santander, UIS, se plantea comenzar a trabajar en una estrategia que permita conocer con mayor detalle los riesgos de la ciudad y preparar una respuesta coordinada.

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El rector de la UIS, Hernán Porras, explicó que se trata de un proceso de largo alcance que tendría como primer paso realizar un diagnóstico sobre los diferentes niveles de riesgo que existen en la ciudad.

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Uno de los estudios que se contempla es la microzonificación sísmica, una herramienta que permitiría establecer cuáles sectores podrían experimentar mayores efectos ante un movimiento telúrico y qué magnitud de impacto podría esperarse en cada zona.

“Si miramos solamente el área de movimiento telúrico, puedes identificar lo que se llama estudio de microzonificación sísmica, es decir, en dónde puede llegar a pegarle más un efecto horizontal y de qué magnitud se puede esperar”, explicó Porras.

El segundo paso sería cruzar esa información con las características de las edificaciones para identificar cuáles podrían presentar mayores dificultades ante un sismo. La idea es conocer con anticipación dónde podrían estar los puntos más vulnerables y así tomar medidas preventivas.

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Pero la propuesta también contempla lo que ocurriría después de un terremoto. De acuerdo con el rector, sería necesario establecer un protocolo que permita saber cómo actuar en tiempo real, dónde concentrar esfuerzos y cómo atender las diferentes situaciones que se puedan presentar.

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La propuesta surge en medio de la necesidad de que Bucaramanga fortalezca su preparación frente a los movimientos sísmicos. Más allá de reaccionar cuando ocurra una emergencia, el objetivo sería conocer los riesgos, identificar las zonas y edificaciones más vulnerables y contar con una ruta de respuesta previamente definida.

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