¿Busca arriendo tras el terremoto? Habilitan oferta especial para damnificados

Encontrar una vivienda en arriendo se convirtió en una necesidad para miles de familias que perdieron sus casas o no pueden regresar a ellas después del terremoto. Sin embargo, en algunas de las zonas más afectadas la oferta es limitada y la alta demanda empieza a generar preocupación por los precios.

En entrevista con Casa Blu, Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado, explicó que el portal puso en marcha la iniciativa Un techo seguro para Colombia, con la que busca reunir en un mismo espacio la mayor cantidad posible de viviendas habitables disponibles en las regiones afectadas.

“Comprendimos que muchas personas habían perdido el techo seguro que tenían y que era momento de decirles que nosotros estábamos pensando en ellas. Entonces dijimos: ¿por qué no nos unimos todos? Empezamos entre todos a buscar la mayor cantidad de vivienda habitable disponible y creamos un sitio específico para que a las personas les quede más fácil buscar”, explicó.

¿Cómo funcionará la búsqueda de vivienda?

Metrocuadrado trabaja con cerca de 1.900 inmobiliarias, de las cuales alrededor de 295 están ubicadas en la zona afectada por el terremoto.



Según Villanueva, hasta el 15 de octubre las inmobiliarias de estas regiones podrán publicar sin límite los inmuebles disponibles, plazo que podría ampliarse dependiendo del avance de la reconstrucción y de las necesidades de las familias.

“Pensamos que muy posiblemente nos va a llevar más tiempo la reconstrucción cuando uno empieza a ver la magnitud del impacto del terremoto y estamos dispuestos a ampliarlo y a dejar el sitio disponible para que podamos ayudar”, sostuvo.

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La oferta incluye desde apartamentos pequeños y amoblados hasta casas campestres, aunque la disponibilidad cambia considerablemente entre municipios.

Villanueva señaló que lugares como Santa Rosa de Cabal ya registran dificultades para encontrar suficientes inmuebles frente al número de personas que los están buscando.

“Tenemos oportunidades en Pereira y cuando uno lo ve, la distancia de pronto no es muy grande, pero una persona me decía: ‘mis hijos y mi familia viven acá, mis hijos estudian acá, yo no me puedo desplazar’. Ahí está también el reto, porque son personas que están pasando por una situación bien compleja”, explicó.

Apartamentos afectados por terremoto de 7.4 en Colombia AFP

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Preocupación por el aumento de los arriendos

El incremento de la demanda también puede presionar los precios en momentos en que numerosas familias necesitan encontrar una vivienda rápidamente. Ante esto, Villanueva reconoció que cuando aumenta la demanda y disminuye la oferta normalmente los precios reaccionan, pero hizo un llamado a los propietarios para evitar aprovecharse de la emergencia.

“Creo que este es el momento de solidarizarnos y de pronto posponer un poco esa ley del mercado que siempre dice que a mayor demanda vamos a tener mayor precio. Hay momentos para ser más rentables, hay momentos para hacer negocio y hay momentos donde debe primar la solidaridad con el que lo perdió todo”, aseguró.

El tema ya ha generado preocupación en varias de las zonas afectadas, donde se han reportado incrementos en los cánones de arrendamiento después del terremoto.

Las viviendas también deben ser verificadas

La gerente de Metrocuadrado explicó que otro desafío consiste en garantizar que las propiedades que están siendo ofrecidas realmente sean seguras para habitar, y para esto las inmobiliarias están revisando sus inventarios y contrastando información sobre zonas donde las autoridades ya han determinado que existen inmuebles no habitables.

“Estamos haciendo un chequeo por puntos geográficos, si tenemos inmuebles en esos puntos, y levantando una confirmación por medio del inmobiliario. Ellos son nuestros ojos y para ellos también en este momento es un reto garantizar que la oferta que tienen está 100 % disponible”, señaló.

La iniciativa está concentrando oferta en puntos del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Caldas, entre ellos Pereira, Dosquebradas, Armenia, Manizales y Cali.

Para la directiva, el objetivo es que el sector inmobiliario pueda servir como puente entre quienes tienen viviendas disponibles y las familias que necesitan recuperar cuanto antes cierta estabilidad después de la emergencia.

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“Lo que queremos es ser el canal para que muchas personas puedan poner ese granito de arena y entre todos podamos hacer que no haya ningún colombiano en la zona del desastre sin un techo seguro”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: