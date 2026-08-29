Estados Unidos destina 48.000 dólares para apoyar a Colombia frente a los incendios forestales

Estados Unidos anunció una ayuda de 48.000 dólares para fortalecer la atención de los incendios forestales en Colombia, mediante equipos especializados que serán entregados a la Gobernación del Tolima, la Gobernación de Nariño, los bomberos de Yumbo y el municipio de Vijes, en el Valle del Cauca.

El apoyo incluye sopladoras, mochilas de extinción de incendios, motosierras, batefuegos, guadañadoras, machetes, rastrillos y palas, elementos destinados a reforzar las labores de prevención, control y atención de las emergencias.

Carmen de Apicalá, el punto más crítico

En medio de la emergencia, el ministro Rodrigo Lara entregó un balance sobre la situación de los incendios activos. Según el reporte más reciente que publicó la mañana de este sábado, 12 municipios y 35 sectores han sido evaluados: 18 están controlados y 17 permanecen activos.

El principal foco de preocupación está en Carmen de Apicalá, donde cuatro de los cinco sectores evaluados continúan activos y requieren prioridad en el apoyo aéreo.



En Rovira, Cunday y Ambalema, todos los sectores evaluados permanecen activos, por lo que las autoridades están enviando más personal y equipos para reforzar las labores en tierra.

El balance también reporta avances en algunas zonas. En San Luis, cuatro de los cinco sectores evaluados ya están controlados, mientras que en Coello, tres de cuatro sectores se encuentran bajo control. Por su parte, Coyaima fue declarado controlado.

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Las autoridades concentran los recursos aéreos y terrestres en Cunday, San Luis, Carmen de Apicalá, Suárez, Venadillo y Lérida, considerados municipios prioritarios dentro de la operación.