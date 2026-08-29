En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caso Lucas Murillo
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Estados Unidos destina 48.000 dólares para apoyar a Colombia frente a los incendios forestales

Estados Unidos destina 48.000 dólares para apoyar a Colombia frente a los incendios forestales

El respaldo contempla equipos especializados para cuerpos de emergencia, mientras las autoridades mantienen operaciones aéreas y terrestres en seis municipios priorizados del país.

Incendios en el Tolima.
Incendios en el Tolima. Foto cortesía.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Estados Unidos anunció una ayuda de 48.000 dólares para fortalecer la atención de los incendios forestales en Colombia, mediante equipos especializados que serán entregados a la Gobernación del Tolima, la Gobernación de Nariño, los bomberos de Yumbo y el municipio de Vijes, en el Valle del Cauca.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El apoyo incluye sopladoras, mochilas de extinción de incendios, motosierras, batefuegos, guadañadoras, machetes, rastrillos y palas, elementos destinados a reforzar las labores de prevención, control y atención de las emergencias.

Últimas noticias

¿Busca arriendo tras el terremoto? Metrocuadrado habilita oferta especial para damnificados
Nación

¿Busca arriendo tras el terremoto? Habilitan oferta especial para damnificados

Fachada del edificio de la Dian.
Nación

Funcionaria de la Dian es señalada de estafar a ciudadanos con falsos remates de bienes en Tolima

Carmen de Apicalá, el punto más crítico

En medio de la emergencia, el ministro Rodrigo Lara entregó un balance sobre la situación de los incendios activos. Según el reporte más reciente que publicó la mañana de este sábado, 12 municipios y 35 sectores han sido evaluados: 18 están controlados y 17 permanecen activos.

El principal foco de preocupación está en Carmen de Apicalá, donde cuatro de los cinco sectores evaluados continúan activos y requieren prioridad en el apoyo aéreo.

En Rovira, Cunday y Ambalema, todos los sectores evaluados permanecen activos, por lo que las autoridades están enviando más personal y equipos para reforzar las labores en tierra.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El balance también reporta avances en algunas zonas. En San Luis, cuatro de los cinco sectores evaluados ya están controlados, mientras que en Coello, tres de cuatro sectores se encuentran bajo control. Por su parte, Coyaima fue declarado controlado.

Publicidad

Las autoridades concentran los recursos aéreos y terrestres en Cunday, San Luis, Carmen de Apicalá, Suárez, Venadillo y Lérida, considerados municipios prioritarios dentro de la operación.

Lea también:

¿Busca arriendo tras el terremoto? Metrocuadrado habilita oferta especial para damnificados
Nación

¿Busca arriendo tras el terremoto? Habilitan oferta especial para damnificados

Fachada del edificio de la Dian.
Nación

Funcionaria de la Dian es señalada de estafar a ciudadanos con falsos remates de bienes en Tolima

Coronel (r) Juan Carlos Figueroa
Nación

Coronel (r) Juan Carlos Figueroa reconoció su responsabilidad por 38 falsos positivos en el Cesar

Relacionados

Estados Unidos

Incendios forestales

Desastres naturales

Rodrigo Lara

Tolima

Publicidad

Publicidad

Publicidad