Funcionaria de la Dian es señalada de estafar a ciudadanos con falsos remates de bienes en Tolima

Una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue capturada y enviada a la cárcel luego de ser señalada por la Fiscalía de presuntamente engañar a cinco ciudadanos en Ibagué y Armero, Tolima, mediante falsos negocios relacionados con remates de bienes de la entidad. De acuerdo con la investigación, la mujer habría aprovechado su condición de servidora pública para generar confianza entre las víctimas y obtener dinero a cambio de propiedades que, en realidad, no estaban disponibles para remate.

La procesada es Mónica Paola Bonilla Valderrama, a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima le imputó el delito de estafa agravada. Según los elementos recopilados por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2022, periodo durante el cual la funcionaria presuntamente aseguró a diferentes personas que podía ayudarlas a adquirir bienes muebles e inmuebles que serían rematados por la DIAN.

La mujer habría manifestado que, debido a su cargo, podía realizar gestiones ante un superior para facilitar el acceso a estas propiedades y conseguirlas a precios inferiores. Para reservar los supuestos bienes, les solicitaba a los interesados diferentes sumas de dinero.

Según la investigación, Bonilla Valderrama también habría utilizado documentos con logos y membretes institucionales para darles apariencia de legalidad a los negocios. Incluso, presuntamente utilizaba el nombre de una exfuncionaria de la DIAN que ya se encontraba pensionada y les pedía a los interesados firmar estos documentos como parte del supuesto proceso de adquisición.



Convencidas de que estaban participando en operaciones reales, las víctimas habrían realizado consignaciones a cuentas bancarias de la procesada y también entregado dinero en efectivo. En total, las cinco personas afectadas habrían entregado cerca de 300 millones de pesos.

Uno de los casos que hace parte de la investigación corresponde a una familia que entregó 85 millones de pesos para adquirir una vivienda que, según les habían informado, aparecía en un listado de bienes que serían rematados por la DIAN. Sin embargo, la Fiscalía estableció que esta información no correspondía a la realidad.

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Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá durante un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional. Durante las audiencias, la funcionaria no aceptó el cargo de estafa agravada.

A pesar de esto, un juez de control de garantías ordenó su envío a la cárcel mientras avanza el proceso judicial. La investigación continúa para determinar las circunstancias de los hechos y la responsabilidad de la procesada.