Rescatan en Mocoa a dos personas secuestradas; dos de sus captores murieron

Dos personas que habían sido secuestradas horas antes fueron rescatadas sanas y salvas en Mocoa, Putumayo, durante una operación conjunta del Gaula Militar, el Gaula de la Policía y el CTI. Los captores exigían 30 millones de pesos por su liberación.

Durante el operativo se presentó una confrontación armada en la que dos de los presuntos secuestradores murieron, según informó el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que la Fuerza Pública continuará las acciones contra las estructuras criminales.

“El secuestro vuelve a tener al Estado encima”, señaló De La Espriella, quien agregó que quienes “secuestre, extorsione, ataque nuestra infraestructura o aterrorice a los colombianos” serán perseguidos con toda la capacidad de la Fuerza Pública, porque se está pasando “a la ofensiva total y no vamos a aflojar”.

Cuatro capturados en Cesar

En otra operación, esta vez en El Paso, Cesar, el Ejército Nacional capturó en flagrancia a cuatro presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Rescatan en Mocoa a dos personas secuestradas Foto: Fiscalía

Los detenidos son señalados de haber participado en la acción terrorista del pasado 27 de agosto, que afectó la línea férrea y un tren de la empresa Drummond.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cinco armas largas, un arma corta y munición.

De La Espriella sostuvo que las estructuras responsables de acciones contra el departamento serán perseguidas y aseguró que el objetivo es “desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio”.