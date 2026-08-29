Gobernadora del Chocó revela detalles del encuentro con empresarios convocado por De La Espriella

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reveló detalles del encuentro que el presidente Abelardo De La Espriella anunció para el próximo 7 de septiembre con representantes de los grandes empresarios y banqueros del país, con el propósito de buscar alternativas para impulsar la reconstrucción y el desarrollo del departamento.

De acuerdo con la mandataria, hasta el momento se tiene prevista una jornada de trabajo con representantes del sector privado que harán presencia en el Chocó. El objetivo será presentarles una propuesta que trascienda la atención de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La gobernadora explicó que el departamento busca convertir la emergencia en una oportunidad para enfrentar problemas que durante décadas han limitado su desarrollo.

“Este compromiso nacional es una oportunidad muy grande, que no es solamente reconstruir, sino reconstruir para mejorar, reconstruir para cerrar brechas, reconstruir para dignificar la manera como vive la gente”, señaló.



La mandataria sostuvo que el plan no debería concentrarse únicamente en la reconstrucción de viviendas afectadas por el movimiento telúrico, sino incluir proyectos de infraestructura, desarrollo económico y generación de oportunidades para los habitantes del departamento.

En ese sentido, aseguró que la administración departamental trabaja en una planeación preliminar que pueda ser presentada al sector privado durante la reunión del 7 de septiembre, con la expectativa de conseguir acompañamiento e inversión.

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La propuesta estaría relacionada con el denominado “Plan Marshall” para el Chocó, concepto que ha mencionado el presidente Abelardo De La Espriella al referirse a una estrategia de recuperación integral para la región.

La gobernadora consideró que la emergencia agravó las dificultades que ya enfrentaba el departamento antes del terremoto, especialmente en materia de infraestructura y condiciones de vida.

Por ello, insistió en que la reconstrucción debe tener una visión de largo plazo y servir como punto de partida para atender necesidades históricas del Chocó.