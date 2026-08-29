“Marea Viva por el Chocó de mañana”: Juanes llama a donar para la reconstrucción tras terremoto

La solidaridad con los habitantes del Chocó tras el terremoto del pasado 10 de agosto motivó la creación de Marea Viva por el Chocó de mañana, una campaña convocada por Juanes y su Fundación Mi Sangre, junto con otras organizaciones, que busca movilizar recursos para contribuir a la reconstrucción y al desarrollo de la región.

En entrevista con El Radar de Blu Radio, Juanes explicó que la iniciativa busca aprovechar el alcance de las redes sociales y de las personas que siguen a los artistas y deportistas vinculados a la campaña para generar pequeñas donaciones desde diferentes lugares del mundo.

“La idea consta en aprovechar las redes sociales, el poder, el alcance de las redes para llegar a todos los fans que han ido algún día a un estadio a cantar un gol, que han ido a un concierto, y que puedan aportar algo simbólico”, dijo Juanes sobre la iniciativa.

El cantante destacó que las contribuciones pueden realizarse desde diferentes países y que el propósito es que cada persona pueda aportar de acuerdo con sus posibilidades.



“Se trata de hacer una donación casi que, sabes, es un dólar o un euro o mil pesos, dos mil pesos, dondequiera que estés alrededor del mundo”,destacó el intérprete de éxitos musicales como "A Dios le Pido".

Marea Viva busca superar los 5 millones de dólares en donaciones

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Juanes reveló que la campaña ya ha superado los 3 millones de dólares recaudados y que la meta es alcanzar los 5 millones. El artista señaló que varios de los participantes también han realizado aportes y que esperan continuar sumando donaciones.

“La idea es seguir hasta los 5 millones, ojalá, que es la meta. Y si pasamos de ahí, incluso mucho mejor. Pero vamos poco a poco”, destacó.

Para realizar los aportes, la campaña cuenta con un código QR que permite acceder al mecanismo de donación a través de Bancolombia. Según explicó Juanes, la intención es facilitar la participación de personas que quieran contribuir, incluso con montos pequeños.

Dona hoy para apoyar mañana.



El lunes 10 de agosto de 2026 la tierra tembló en San José del Palmar, Chocó, y estremeció a Colombia entera. La solidaridad nacional e internacional nos ha conmovido y ha llegado con determinación y fuerza para atender la crisis. Todas las… pic.twitter.com/L45TFeacE3 — JUANES (@JUANES) August 25, 2026

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La reconstrucción del Chocó va más allá del terremoto

Durante la entrevista, Juanes también resaltó que la emergencia permitió visibilizar problemas que, según señaló, ya existían en el departamento antes del terremoto.

“Hay que ver lo que pasó en el terremoto, pero también entender lo que había antes del terremoto en el Chocó, que ha sido una zona muy, digamos, olvidada históricamente”, afirmó.

El cantante agregó que la campaña representa una oportunidad para enfocar esfuerzos en el departamento y contribuir a mejorar sus condiciones.

Por su parte, Catalina Cock, presidenta de la Fundación Mi Sangre, explicó que los recursos tendrán una visión de largo plazo y que se realizará una priorización de las necesidades, en articulación con organizaciones locales, instituciones y consejos comunitarios.

La iniciativa contempla acciones relacionadas con infraestructura, pero también con el fortalecimiento de organizaciones y liderazgos locales. Entre las posibilidades mencionadas durante la entrevista están el ecoturismo y el desarrollo de mercados verdes.

Juanes invitó a los colombianos a sumarse

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Por último, Juanes reiteró el llamado a participar en Marea Viva por el Chocó de mañana, independientemente del lugar donde se encuentren los potenciales donantes.

“Quiero aprovechar esta oportunidad y estos micrófonos, estas cámaras, para invitar a toda la gente dondequiera que esté, en cualquier parte del mundo, que se sumen a Marea Viva para que ayudemos poco a poco, granito a granito”, destacó.

El cantante concluyó su intervención insistiendo en que los aportes individuales pueden sumarse al esfuerzo colectivo para contribuir al futuro del departamento.

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“Un dólar, un euro en euro, pesos, mil pesos, dos mil pesos, lo que puedas hacer y sumarte para que juntos ayudemos a construir el futuro del Chocó”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa acá: