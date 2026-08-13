Especulación de precios en Pereira durante emergencia: incrementan arriendos y comidas básicas

La especulación de precios en Pereira y Dosquebradas generó indignación entre los habitantes afectados por el terremoto que sacudió al Eje Cafetero. Ciudadanos denunciaron incrementos desproporcionados en productos de primera necesidad y aumentos en los cánones de arrendamiento de viviendas.

La personera de Dosquebradas, Manuelita Toratiño, cuestionó los cobros reportados durante la emergencia y advirtió sobre el impacto que estas prácticas están teniendo en las familias damnificadas, muchas de las cuales buscan alternativas de vivienda tras los daños ocasionados por el sismo.

"Las personas abusando de la situación en la que se presentan han aumentado bienes y servicios. Ejemplo, una vivienda que antes estaba en Molivento en un canon de arrendamiento de 2 millones aproximadamente, en este momento están cobrando 3,500,000 pesos", denunció.

Entre las denuncias conocidas se encuentran cobros de hasta 100.000 pesos por una barra de salchichón y un pan. A esto se suma la presión sobre el abastecimiento en algunos supermercados de Pereira, donde se han registrado compras masivas de alimentos y otros productos básicos.



En paralelo, la Cámara de Comercio de Pereira habilitó pabellones en Expo Futuro para que los comerciantes puedan almacenar de manera temporal y segura sus mercancías. El presidente de la entidad, Jorge Iván Ramírez, informó que estos espacios contarán con custodia de la Policía y las Fuerzas Militares.

La medida busca facilitar la protección de los bienes de los comerciantes afectados mientras avanzan las labores de atención de la emergencia. Las autoridades mantienen además medidas especiales de movilidad en Pereira para facilitar el desplazamiento de los organismos de socorro y las operaciones de rescate.

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La situación en el Eje Cafetero continúa bajo seguimiento de las autoridades, mientras las comunidades afectadas enfrentan las consecuencias del terremoto y buscan garantizar el acceso a vivienda, alimentos y otros bienes esenciales en medio de la emergencia.