Choque por la UNGRD: Carlos Carrillo responde a duras críticas de Eduardo Vélez

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a las críticas del experto Eduardo Vélez sobre la capacidad técnica de la entidad y cuestionó sus señalamientos sobre la falta de personal especializado durante su administración.

Carrillo calificó de “injusta” y “temeraria” la afirmación de que la UNGRD estuvo conformada principalmente por artistas, cineastas o músicos. Según explicó, la entidad cuenta con más de 100 funcionarios de planta, entre ellos ingenieros, hidrólogos, meteorólogos y geólogos.

El exfuncionario también defendió su formación como diseñador industrial, uno de los aspectos que generó cuestionamientos cuando fue designado por el gobierno de Gustavo Petro. Aseguró que su profesión fue útil para impulsar proyectos relacionados con logística y atención de emergencias, entre ellos la adquisición de helicópteros Firehawk y la destinación de $60.000 millones para la construcción de un buque de apoyo logístico en Cotecmar.

UNGRD Foto: suministrada

Carrillo además cuestionó la gestión de Javier Pava, quien estuvo al frente de la UNGRD después de su salida. Según dijo, Pava “revolcó” la entidad y retiró a integrantes de su equipo, entre ellos funcionarios con experiencia militar. Defendió particularmente la participación de las Fuerzas Militares en labores de manejo de desastres por su capacidad logística.



Frente a los señalamientos de que durante su administración no se habría invertido suficientemente en conocimiento, Carrillo aseguró que destinó más recursos a ese componente que cualquier director anterior. Mencionó sistemas de alerta temprana y una boya DART 4G para detectar tsunamis en tiempo real, que será operada por la Dimar.

Durante la entrevista también se refirió a la polémica por la llegada de rescatistas extranjeros a Colombia. Carrillo sostuvo que los procedimientos para recibir ayuda internacional deben respetarse, pero cuestionó que el Gobierno actual permita el ingreso de equipos de algunos países y rechace los de México.

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“¿Se coparon las capacidades colombianas sí o no? La respuesta es sí”, afirmó, al considerar que, una vez superada la capacidad nacional, la ayuda internacional debe recibirse sin criterios políticos.