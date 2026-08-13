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Blu Radio  / Nación  / Presidente Abelardo de la Espriella se reúne por primera vez con la fiscal Luz Adriana Camargo

Presidente Abelardo de la Espriella se reúne por primera vez con la fiscal Luz Adriana Camargo

El encuentro fue presentado por el Gobierno como una reunión de carácter protocolario, en la que se estableció un mensaje de cooperación entre el Ejecutivo y el ente investigador.

Abelardo De La Espriella y la fiscal Luz Adriana Camargo
Abelardo De La Espriella y la fiscal Luz Adriana Camargo.
Foto: Suministrada
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión este jueves en el Palacio de San Carlos con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en compañía del ministro de Justicia, Iván Cancino. El encuentro fue presentado por el Gobierno como una reunión de carácter protocolario, en la que se estableció un mensaje de cooperación entre el Ejecutivo y el ente investigador.

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Tras la reunión, el Gobierno aseguró que trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, pero respetando la independencia de la entidad, con el propósito de enfrentar el crimen y la impunidad.

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“Respetando su independencia, para combatir con firmeza el crimen y la impunidad”, fue el mensaje entregado por el Gobierno sobre el propósito de este primer encuentro entre el mandatario y la fiscal general.

Fiscal General Luz Adriana Camargo
Fiscal General Luz Adriana Camargo
Foto: Captura de pantalla Vídeo Noticias Caracol

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, durante esta primera reunión no se abordaron de manera específica asuntos como la eventual reactivación de órdenes de captura contra cabecillas de organizaciones armadas que fueron designados como gestores de paz durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Según estas fuentes, al tratarse de un primer encuentro de carácter protocolario, la conversación se concentró en establecer canales de cooperación entre el Gobierno y la Fiscalía. Los asuntos relacionados con nuevas medidas y decisiones en materia judicial serán abordados posteriormente.

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Mientras se desarrollaba la reunión entre el presidente y la fiscal general, la Fiscalía también adelantó acciones de atención a las comunidades afectadas por el terremoto registrado en el país, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó.

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Este jueves fueron enviadas hacia el Chocó más de 2,5 toneladas de ayudas recolectadas por funcionarios de la Fiscalía en Bogotá. La campaña de solidaridad continúa luego del llamado realizado por la fiscal Luz Adriana Camargo para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.

En paralelo, la Fiscalía y Medicina Legal mantienen la coordinación para avanzar en el proceso de identificación y entrega de los cuerpos de las personas fallecidas como consecuencia del terremoto.

Para este procedimiento fue implementado un sistema único de información, con el objetivo de agilizar la identificación de las víctimas y posteriormente realizar la entrega de los cuerpos a sus familiares en las sedes correspondientes de cada municipio.

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La emergencia también ha requerido el despliegue de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación. Actualmente, más de 830 servidores del CTI apoyan las labores relacionadas con el levantamiento de cuerpos y las demás diligencias que requiere la atención de la emergencia.

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