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Manizales anuncia controles por especulación de precios en materiales de construcción y arriendos

En redes sociales ya han denunciado aumentos en arriendos por hasta 300 mil pesos a propósito del déficit habitacional que se avecina en la ciudad.

Materiales de construcción terremoto Manizales.
Terremoto Manizales.
Foto: Blu Radio.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Hay alerta en Manizales por posible especulación en precios de materiales de construcción y arriendos tras el terremoto. Autoridades aseguraron controles estrictos para evitar abusos en medio de la tragedia

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Aunque en la ciudad de Manizales las cifras de heridos y muertos tras el terremoto han sido más bajas en comparación con otras zonas del país, los estragos del fenómeno sí se han acentuado particularmente en el ámbito de la infraestructura, en el cual podría existir especulación.

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Así lo advirtió el alcalde de la capital caldense, Jorge Eduardo Rojas, quien manifestó que ya hay versiones que indican que en medio de la tragedia inescrupulosos estarían aprovechando para incrementar de manera irregular el precio en materiales de construcción.

Cemento, adobes, varillas de acero o arena serán en los próximos meses insumos claves para avanzar en la reconstrucción de la ciudad en donde se han identificado al menos 1.100 estructuras que podrían ser demolidas. Sin embargo, un alza injustificada de los precios no sería el único dolor de cabeza.

Habitantes de Manizales en redes sociales ya han denunciado aumentos en arriendos por hasta 300 mil pesos a propósito del déficit habitacional que se avecina en la ciudad.

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Por eso, el alcalde Rojas anunció un seguimiento estricto a las prácticas especulativas con fuertes sanciones para quienes infrinjan los topes de unidades, precios y medidas. Controles aumentarán.

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"Por favor, tóquense el corazón. Este no es el momento de especular ni de jugar con la plática de la gente que quedó en unas condiciones muy difíciles. Arriendos que valían 300 mil pesos, ahorita lo subieron a 500 mil. Vamos a llegar con la inspección de precios pesos y medidas. No solo para eso, sino para el que especule con alimentos, sobre todo con la venta de materiales de construcción", añadió.

El mandatario convocó al sector empresarial y comercial de la región para trabajar de manera articulada y evitar este tipo de prácticas.

Fenalco y la Cámara de Comercio de la ciudad fueron convocados por parte del alcalde para acompañar esta iniciativa para proteger a los más afectados por el sismo que esperan poder recuperar sus viviendas.

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