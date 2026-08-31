Cirugía de Fontan o trasplante: las dos opciones que médicos evaluarán para salvar a Lucas

La historia de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años que padece una compleja cardiopatía congénita y cuya familia pidió ayuda para acceder al tratamiento especializado, tendrá este lunes un nuevo capítulo en Bucaramanga.

La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) decidió trasladar al menor desde Cúcuta hasta Bucaramanga en su avión ambulancia, acompañado por un equipo de médicos especialistas y profesionales de cuidado intensivo. La decisión se tomó ante el delicado estado de salud del niño y el riesgo que implicaría realizar el viaje en un vuelo comercial.

Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, explicó que Lucas nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una de las cardiopatías congénitas más complejas, debido a que el lado izquierdo de su corazón no logró desarrollarse adecuadamente.

“Él nació con la patología más compleja que puede tener cualquier ser humano, que es nacer con medio corazón”, explicó Castillo, quien detalló que Lucas no tiene un ventrículo izquierdo desarrollado y que desde los primeros días de vida ha requerido procedimientos quirúrgicos para permitir que su corazón funcione.



El clamor de un niño jamás será ignorado por este Gobierno.



Apenas conocí el mensaje que el pequeño Lucas me dejó en redes sociales, pidiendo ayuda ante las dificultades para recibir la atención que requiere por su delicada condición cardíaca, di la instrucción inmediata de… pic.twitter.com/QzDLB9FPIK — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 30, 2026

El menor fue sometido inicialmente a una cirugía de Norwood, realizada durante sus primeros días de vida, y posteriormente a una cirugía de Glenn, por lo que actualmente se encuentra en la segunda etapa del tratamiento.

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El siguiente paso podría ser una cirugía de Fontan, procedimiento con el que se completa la circulación univentricular en pacientes con esta condición. Sin embargo, Castillo advirtió que antes de determinar si Lucas puede ser sometido a esta intervención, será necesario realizar una evaluación médica exhaustiva.

El presidente de la FCV señaló que el niño presenta una cianosis profunda y un grado moderado de hipertensión pulmonar, además de posibles colaterales sistémico-pulmonares que podrían complicar su condición.

“Hay que hacer una evaluación completa”, explicó el directivo.

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Por esa razón, una vez llegue a Bucaramanga, Lucas será hospitalizado y sometido a diferentes estudios, entre ellos ecocardiogramas, cateterismos y otras pruebas especializadas, que permitirán determinar cuál es la alternativa más adecuada.

La @fcvcolombia traerá desde Cúcuta a Bucaramanga al niño Lucas Francesco Murillo en su avión ambulancia. La logística de traslado será meticulosa debido al estado de salud del menor, indicó Víctor Raúl Castillo #VocesySonidos pic.twitter.com/ZPtDOMLGcR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 30, 2026

La decisión médica estará entre continuar con el proceso hacia una cirugía de Fontan o evaluar la posibilidad de realizar un trasplante cardíaco.

Castillo también explicó que Lucas había sido atendido inicialmente en la Fundación Cardiovascular, pero durante aproximadamente dos años y medio no pudo continuar su seguimiento en esta institución debido a la ausencia de un contrato con Nueva EPS. El menor terminó siendo atendido en diferentes instituciones del país.

“Creo que fue un tiempo precioso que se perdió para la vida de Lucas”, afirmó el presidente de la FCV.

Ahora, el objetivo del equipo médico es establecer con precisión las condiciones actuales del corazón del niño y definir el tratamiento que le permita continuar adelante.

La Fundación Cardiovascular indicó que cuenta con amplia experiencia en este tipo de procedimientos y recordó el caso de pacientes que han llegado a la adultez después de ser sometidos a las diferentes etapas de corrección para esta compleja cardiopatía.