Rescatan a oso hormiguero herido que entró a “pedir ayuda” en un hotel en Santander

Un particular visitante sorprendió a los huéspedes y trabajadores de un hotel ubicado en el barrio El Refugio, en el municipio de El Playón, Santander. Se trataba de un oso hormiguero que había ingresado al establecimiento y presentaba una lesión en una de sus extremidades.

La situación fue reportada oportunamente a la Policía Nacional, cuyos uniformados de la Estación de Policía de El Playón acudieron al lugar para asegurar la zona y realizar el rescate del animal.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la lesión que presentaba el oso hormiguero habría sido ocasionada por el ataque de otro animal. Ante esta situación, los policías procedieron a retirarlo de manera segura, evitando que sufriera nuevas afectaciones y reduciendo el riesgo tanto para el ejemplar como para las personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, el animal fue trasladado y quedó bajo custodia de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), donde recibió una valoración médico-veterinaria especializada para determinar el tratamiento requerido.



El objetivo de las autoridades ambientales es lograr la recuperación del oso hormiguero para, posteriormente, devolverlo a su hábitat natural.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander, destacó la importancia del aviso realizado por la comunidad y recordó que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida.

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Las autoridades hicieron, además, un llamado a los ciudadanos para que, ante la presencia de animales silvestres en zonas urbanas, eviten manipularlos o intentar capturarlos por cuenta propia y reporten inmediatamente el caso a las líneas de emergencia, con el fin de que personal capacitado pueda intervenir.