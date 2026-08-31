En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cristo Rey
Combates Guaviare
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Investigan a interventores por presuntas irregularidades en obra de colegio en Santander

Investigan a interventores por presuntas irregularidades en obra de colegio en Santander

El proyecto del Colegio Integrado Lucas Caballero, en Suaita, tiene un valor superior a $15.000 millones y, según la Procuraduría, habría comenzado sin licencia de construcción.

Colegio Lucas Caballero de Suaita.jpg
Blu Radio. Colegio Lucas Caballero de Suaita //Foto: Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres personas por presuntas irregularidades relacionadas con la construcción del Colegio Integrado Lucas Caballero, en el municipio de Suaita, Santander.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La investigación involucra a Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron labores de supervisión del contrato, y a Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio encargado de la interventoría de la obra.

Últimas noticias

foto oso hormiguero santander.jpeg
Santanderes

Rescatan a oso hormiguero herido que entró a “pedir ayuda” en un hotel en Santander

foto policía cuadra play Bucaramanga.jpg
Santanderes

Rumba en Bucaramanga se extenderá hasta las 4:00 de la mañana durante la Feria Bonita

De acuerdo con la Procuraduría, las posibles irregularidades estarían relacionadas con las labores de seguimiento y control realizadas durante la ejecución del contrato, suscrito en 2022 y cuyo valor supera los $15.000 millones.

El organismo de control busca establecer si los supervisores y el interventor cumplieron con las obligaciones que tenían a su cargo para garantizar que el proyecto se desarrollara de acuerdo con los requisitos establecidos.

Uno de los aspectos que llamó la atención de la Procuraduría es que, al parecer, la obra habría comenzado y avanzado sin contar con la licencia de construcción y sin algunos permisos necesarios para el aprovechamiento forestal y el movimiento de tierras.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

También se investigan posibles incumplimientos en las labores de supervisión e interventoría, que tenían como propósito advertir y controlar este tipo de situaciones durante el desarrollo del proyecto.

Lea también:

Blu Radio / Incertidumbre para más de 190 mil pacientes en el Valle por venta de Cafesalud. Foto: MinSalud.
Salud

Procuraduría investiga al liquidador de Cafesalud por presunta delegación de funciones

Procuraduría General de la Nación
Judicial

Procuraduría presenta guía para fortalecer la atención a víctimas de desaparición forzada

Publicidad

En esta etapa de la investigación, la Procuraduría calificó provisionalmente la posible conducta de los dos supervisores como una falta grave cometida a título de culpa grave. En el caso del interventor, la conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima a título de culpa gravísima.

El proceso disciplinario busca determinar la responsabilidad individual de los interventores y el representante legal del consorcio y establecer si las presuntas omisiones tuvieron consecuencias sobre la adecuada ejecución de una obra destinada a mejorar la infraestructura educativa para los niños, niñas y adolescentes de Suaita.

Relacionados

Santander

Educación

Procuraduría General de la Nación

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad