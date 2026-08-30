Servicio Geológico alerta por aumento de actividad del volcán Puracé: dos sismos tras advertencia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó sobre un incremento de la actividad sísmica en el área de influencia del volcán Puracé, en Cauca, durante la tarde del sábado 29 de agosto. Horas después de ese reporte se registraron nuevos movimientos telúricos, entre ellos un sismo de magnitud 4,3 y una posterior réplica de magnitud 2,0.

De acuerdo con el boletín extraordinario emitido por el SGC a las 8:00 p. m. del 29 de agosto, desde las 4:20 p. m. se había evidenciado un incremento de la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca, de tipo volcano-tectónico (VT), en el área de influencia del volcán Puracé. Para ese momento, la entidad había contabilizado 58 eventos, localizados principalmente a unos 11 kilómetros al nororiente del volcán y a una profundidad aproximada de 9 kilómetros.

El SGC destacó dentro de esa actividad un sismo de magnitud 4,1, registrado a las 6:18 p. m., con una profundidad de 9,4 kilómetros y localizado en el sector del valle de San Rafael, a 11,1 kilómetros al nororiente del volcán Puracé. También reportó otros eventos de magnitudes 3,9, 3,1 y 2,8. Algunos de estos movimientos fueron sentidos en Puracé, Totoró y Popayán.

Sismo de magnitud 4,3 sacudió el área de influencia del volcán Puracé

Después de la alerta emitida por el SGC, la actividad sísmica continuó en la zona. A las 11:37 p. m. del sábado 29 de agosto, se registró un sismo de magnitud 4,3 en el área de influencia del volcán Puracé. El evento tuvo una profundidad de 12 kilómetros y fue localizado a unos 14 kilómetros de Totoró, Cauca.



Sismo en Volcán Puracé SGC

El movimiento ocurrió varias horas después del sismo de magnitud 4,1 destacado por el SGC en su boletín extraordinario, por lo que se suma a la secuencia de eventos sísmicos registrados durante la jornada.

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Posteriormente se registró una réplica de magnitud 2,0

La actividad sísmica continuó durante la madrugada del domingo 30 de agosto.

A las 12:29 a. m., cerca de una hora después del sismo de magnitud 4,3, se registró otro movimiento de magnitud 2,0, también en el área de influencia del volcán Puracé.

Este evento fue localizado en Totoró, Cauca, a una distancia aproximada de 15 kilómetros del municipio. El SGC lo clasificó como un sismo de profundidad superficial y ubicó sus coordenadas en 2,40° de latitud y -76,33° de longitud.

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La secuencia de movimientos registrada después del boletín extraordinario refuerza la importancia del seguimiento que mantiene el SGC sobre el sistema volcánico.

Sismo en el área de influencia del Volcán Puracé hoy

¿En qué nivel de alerta está el volcán Puracé?

El boletín extraordinario del SGC precisa que el estado de alerta por actividad volcánica del volcán Puracé se mantiene en alerta naranja. Según la clasificación incluida en el documento, este nivel corresponde a un volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.

Sin embargo, en el momento de publicación del boletín, el SGC señaló que no había detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico. La entidad indicó que continuaría atenta a cualquier modificación y que informaría oportunamente.

En la segunda página del boletín también aparece un mapa con la distribución de los eventos sísmicos tipo VT registrados el 29 de agosto, donde se concentra la actividad al nororiente del volcán Puracé.

SGC pide seguir los boletines oficiales

Ante el incremento de la actividad sísmica, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a la población seguir atentamente los boletines diarios y extraordinarios, así como la información publicada a través de sus canales oficiales.

La entidad también pidió atender las instrucciones de las autoridades locales y departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).