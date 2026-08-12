Volcán Puracé registró 6 emisiones de ceniza en las últimas 24 horas; alerta naranja se mantiene

El volcán Puracé continúa mostrando señales importantes de actividad y permanece en alerta naranja, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano, SGC. Durante las últimas 24 horas, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán registró seis emisiones de ceniza, con una altura máxima de 500 metros sobre el volcán. Los eventos fueron registrados desde las 2:00 de la tarde del día anterior y se mantienen bajo vigilancia permanente.

El SGC explicó que los parámetros registrados durante los últimos días alcanzan sus niveles máximos, superando ampliamente los valores habituales utilizados como referencia para conocer el comportamiento del volcán. Esta situación representa una alteración importante en su dinámica y es la razón por la que se mantiene el nivel de alerta naranja. Esta categoría significa que se presentan cambios importantes en los parámetros que están siendo monitoreados.

Volcán Puracé en agosto X: @sgcol

Las autoridades advierten que durante esta etapa la actividad puede presentar variaciones temporales. Esto significa que el volcán puede mostrar momentos de menor actividad frente a lo observado en días o semanas anteriores, sin que esto signifique que haya regresado a condiciones estables. Para pasar nuevamente a alerta amarilla será necesario mantener un periodo prudente de observación y analizar las tendencias de todos los parámetros para confirmar una estabilidad confiable.

El monitoreo de los gases también mantiene señales de actividad. Los niveles de dióxido de azufre, SO₂, continúan por encima del promedio conocido para el Puracé, mientras persiste el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, CO₂, en el suelo, aunque hasta el momento no se han identificado anomalías térmicas en el fondo del cráter, según la plataforma satelital MIROVA. Además, las mediciones satelitales de SO₂ siguen mostrando valores, con dispersión hacia el noroccidente del volcán.



🌋 Así se vio la emisión de ceniza del volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos, registrada ayer, 11 de agosto de 2026, a las 4:38 p. m. 📷 La imagen fue captada desde la cámara del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, ubicada a 27 km del volcán.



Consulta… pic.twitter.com/KNWicTB5gC — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 12, 2026

En cuanto a los movimientos internos del volcán, la sismicidad asociada al fracturamiento de roca se mantiene en niveles muy bajos, tanto en cantidad como en magnitud. Estos eventos se han localizado entre uno y dos kilómetros por debajo del cráter. Este tipo de sismicidad está relacionado con rupturas o movimientos de las rocas en el interior del sistema volcánico y hace parte de los parámetros que analiza el SGC para determinar su evolución.

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Por seguridad, las autoridades recomiendan no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a que pueden producirse de manera repentina emisiones de ceniza o gases que representan un riesgo para las personas.

El SGC aclara que el volcán Puracé no se encuentra en alerta roja, sino en alerta naranja. Cualquier modificación en el nivel de alerta o cambio significativo en el comportamiento del volcán será comunicado oportunamente por los canales oficiales. Por ahora, continúa el monitoreo permanente de la actividad volcánica y el SGC mantiene bajo seguimiento todos los parámetros para determinar su evolución.