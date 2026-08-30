Analista advierte sobre el reto del Gobierno para atender a los damnificados del terremoto

La atención a los damnificados y la reconstrucción tras el terremoto representan uno de los principales retos para el nuevo Gobierno, especialmente por la extensión de la etapa posterior a la emergencia. Así lo señaló Pedro Viveros, quien advirtió que el mayor desafío no está únicamente en responder durante los primeros días de la crisis, sino en garantizar acompañamiento mientras las familias recuperan sus condiciones de vida.

“Lo más difícil de este tipo de emergencias no es curiosamente el inicio, sino el mientras se termina la crisis”, afirmó Viveros durante una entrevista en Sala de Prensa Blu. Según explicó, la recuperación de una vivienda puede tomar entre dos y tres años, periodo durante el cual los afectados pueden dejar de estar en el foco de la atención pública.

El analista insistió en la necesidad de mantener una estrategia de atención permanente para quienes perdieron sus viviendas y pertenencias. “Esa persona tiene que tener la protección y la atención para que pueda llegar el mientras, el final de la crisis”, sostuvo.

Ayudas para los damnificados y gestión de la crisis

Viveros también destacó que la respuesta gubernamental debe contemplar las necesidades que aparecen con el paso del tiempo. Puso como ejemplo la alimentación de las familias afectadas y señaló que las ayudas deben adaptarse durante el proceso de recuperación.

En ese sentido, consideró fundamental el papel de los responsables designados para gestionar la emergencia. “Yo quisiera verla: ¿cuál es? Para que estas personas sientan que no los olvidamos y que los estamos atendiendo de manera permanente durante ese proceso”, manifestó.

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Seguridad, otro desafío para el Gobierno

Sobre la situación de orden público, Viveros sostuvo que el presidente enfrenta simultáneamente la atención de la emergencia y el cumplimiento de la agenda por la cual fue elegido. A su juicio, las primeras decisiones en seguridad representan una corrección de políticas anteriores, pero los ciudadanos esperan conocer cuál será la estrategia posterior.

“Lo que esperan los colombianos no es solamente la corrección de la plana”, afirmó, al señalar que el Gobierno deberá presentar su propuesta de seguridad y definir hacia dónde pretende llevar al país en esta materia.

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Política carcelaria

Finalmente, Viveros consideró positiva la discusión sobre una política carcelaria de fondo. “Es muy importante que haya una política carcelaria, pero de fondo, en serio, bien planteada”, expresó, al referirse a los anuncios sobre cárceles y medidas de mayor seguridad para personas privadas de la libertad.

Escuche la entrevista completa acá: