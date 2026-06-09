Polémica por nueva rumba de reclusos en la Penitenciaría de Barranquilla

Con música a todo volumen y cerveza en mano estuvo celebrando un grupo de reclusos en una de las celdas de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla, una escena que, además, fue registrada en video por los mismos involucrados, quienes grabaron con celular la parranda, pese a que también está prohibido el uso de dispositivos móviles en los penales.

En el video publicado, incluso, en redes sociales, se observa a por los menos cinco reclusos, cantando, tomando varias latas de cervezas, chateando y grabando con sus celulares, sin ninguna autoridad que impida su comportamiento.

Este episodio se habría registrado hace un mes, informaron las autoridades, quienes ordenaron el aislamiento de los reclusos involucrados en este hecho, todos ellos presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Costeños’.

Según informaron fuentes del Inpec a Blu Radio, este aislamiento se materializó el pasado lunes festivo mientras se expiden las resoluciones con la orden de traslado de estas personas a cárceles de máxima seguridad en el país.

