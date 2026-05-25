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Buscan a tres reclusos que escaparon de estación de policía en Caucasia, Antioquia

Los fugitivos lograron destruir con una segueta una de las rejas de seguridad del establecimiento y agredieron a un guarda.

Presos.
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de may, 2026

Autoridades en el Bajo Cauca antioqueño y norte del departamento de Córdoba están en máxima alerta tras la fuga en las últimas horas de tres hombres que estaban en la Sala de Retención Transitoria de la estación de Policía del municipio de Caucasia.

Según versiones preliminares, los hechos ocurrieron en horas de la noche cuando los privados de la libertad habrían aprovechado un descuido de uno de los funcionarios encargados de su custodia.

Con una segueta lograron destruir una parte de las rejas de seguridad del establecimiento y tras agredir al servidor y lograr inmovilizarlo huyeron con rumbo desconocido hasta el momento.

Los fugitivos fueron identificados como Francisco Javier Arias Olivero, capturado por homicidio, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado; José Armando Chantaca Meléndez, quien enfrenta cargos por porte ilegal de armas de fuego y homicidio; y Jhon Stiwar Espinosa Erazo, procesado por el delito de por porte ilegal de armas de fuego.

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Una vez se produjo el hecho, en la región se activó un plan candado para lograr la recaptura de los internos que ahora también deberán responder por el delito de fuga de presos.

No se descarta que autoridades locales puedan ofrecer recompensa por información que conduzca al paradero de estos hombres, al tiempo que avanzan las respectivas investigaciones disciplinarias para determinar si hubo algún tipo de omisión o irregularidad en los procedimientos llevados a cabo por parte funcionarios encargados de la guardia.

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