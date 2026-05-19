ELN declaró objetivo militar a mineros del Nordeste y Bajo Cauca: los relacionó con Clan del Golfo

Una amenaza contra los mineros de dos subregiones de Antioquia se conoció, no solo a través de un panfleto, sino a viva voz de una mujer vestida con camuflado y logos del ELN que aparece en un video que circula en las redes sociales.

En este documento se señala a algunos empresarios, dueños de minas y de entables mineros de estar respaldados por el Clan del Golfo para ejecutar, en sus palabras, “violentando toda norma ambiental para saquear los territorios”.

Allí les reclaman por no pagar extorsiones a esa guerrilla, mientras que pagan el 10 por ciento de su producido al Clan del Golfo, cómo ya lo habían revelado personeros de esa subregión.

Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol, manifestó que no es justo que de nuevo esté en riesgo el gremio: "Históricamente, todos los gobiernos actuales y anteriores nos han convertido en víctimas de los grupos armados al margen de la ley y del estado mismo, que nos ha revictimizado a través de la destrucción de maquinaria", expuso.



"Hoy rechazamos contundentemente las amenazas que se vienen dando en el bajo Cauca y el norte de Antioquia por parte del ejército de liberación nacional, ELN, quien nos combina a pagar un impuesto de guerra, quien nos señala de ser auxiliares de los grupos paramilitares, que nos convierte en objetivos militares si generamos un daño ambiental cuando la minería es una de las actividades que más impactos ambientales puede causar a la naturaleza", añadió.

Así las cosas, este grupo advierte que los empresarios y dueños de minas deben ponerse al día con el “tributo”, pues de lo contrario su propiedad e integridad será declarado “objetivo militar”.

"Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que intervenga en esta situación y proteja a los mineros nacionales de estas amenazas de extorsión, de objetivos militares, de secuestro, de todas estas actividades que los grupos ilegales hoy han convertido al pequeño minero en Colombia", aseguró Gómez.

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Pese a la advertencia de defensores de derechos humanos, las autoridades no se han pronunciado ante esta amenaza.