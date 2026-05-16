Mineros informales bloquean vía a la Costa por operativos de la fuerza pública en Cáceres, Antioquia

En plena dinámica de movilidad durante el puente festivo hay dificultades para el tránsito en el Bajo Cauca antioqueño por manifestaciones que en las últimas horas mineros informales han protagonizado sobre la troncal a la Costa Caribe en jurisdicción del municipio de Cáceres.

La situación se registra a la altura del kilómetro 47+400, en el sector conocido como Guarumo, donde un grupo de personas con troncos, piedras y diferentes elementos de gran tamaño han bloqueado el paso de vehículos expresando su malestar por supuestos incumplimientos de parte de la fuerza pública con recientes operativos en los que han incautado y destruido insumos y maquinaria para el desarrollo de sus labores.

No obstante, la preocupación sobre la movilización ha venido de parte del gremio del transporte de carga. Colfecar denunció que en medio de estas vías de hecho varios conductores han sido obligados a atravesar sus vehículos “como herramienta de presión o escudo”.

Mineros informales bloquean la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe en jurisdicción de Cáceres por recientes operativos de la fuerza pública contra maquinaria. Colfecar denuncia que han obligado a conductores a atravesar sus camiones en el corredor. pic.twitter.com/EDxdfmIHzt — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 16, 2026

“Solicitamos a las autoridades nacionales, departamentales y a la Fuerza Pública intervenir para salvaguardar la integridad de los conductores, recuperar la movilidad y evitar nuevas afectaciones al transporte de carga y al abastecimiento del país”, indicó la entidad por medio de un pronunciamiento en su cuenta de X.



🚨 Nuevamente se presentan bloqueos en Caucasia, Antioquia.



En medio de las protestas de personas que se identifican como mineros, varios conductores de vehículos de carga están siendo obligados a atravesar sus camiones sobre la vía, dejándolos expuestos a múltiples riesgos.… pic.twitter.com/mgBE0XKKIU — Colfecar (@Colfecar) May 16, 2026

Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, pidió el respeto por sus vidas, vehículos y mercancías.

"Le pedimos a todas las partes que garanticen tanto la vida como la integridad de los conductores de los camiones, y que se respete precisamente el patrimonio de los propietarios de los camiones, que son sus propios vehículos, y que se respete, de igual manera, la mercancía que están transportando", puntualizó.

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Como vía alterna para llegar hasta el norte del país se encuentra el corredor que comunica a Medellín con el municipio de Zaragoza, sin embargo, habitantes de Yarumal o Santa Rosa de Osos que pretendan llegar hasta el Bajo Cauca deberán hacerlo tomando Vías del Nus y posteriormente la recientemente inaugurada Autopista Conexión Norte.