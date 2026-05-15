Asesinaron a tres mineros en el zona rural de Andes, Suroeste de Antioquia

Tres mineros fueron sacados de sus viviendas y asesinados en zona rural. Las autoridades confirmaron que dos de los cuerpos fueron hallados en el municipio de Andes y otro en la vecina localidad de Jardín. Al parecer, los responsables serían miembros del Clan del Golfo.

Las autoridades confirmaron un triple homicidio registrado en las últimas horas en el corregimiento Santa Rita, zona rural del municipio de Andes.

Según información preliminar, las tres víctimas, que desarrollaban labores en la mina San Miguel, fueron sacadas de sus viviendas en la madrugada por al menos cuatro hombres que pertenecerían al Clan del Golfo. El socavón está ubicado sobre la vía que conecta el casco urbano de Andes con Santa Rita.

La primera víctima fue identificada como Daniel de Jesús Mazo Rivera, oriundo del municipio de Andes, cuyo cuerpo fue encontrado sobre la vía, atado de pies y manos y con impactos de arma de fuego.



Los otros dos hombres también fueron ultimados con arma de fuego y abandonados varios kilómetros más adelante, uno de ellos ya en jurisdicción de la vecina localidad de Jardín.

Blu Radio conoció que la principal hipótesis de las autoridades apunta a que los responsables serían miembros del Clan del Golfo por el no pago de extorsiones; sin embargo, la investigación deberá esclarecer los hechos.