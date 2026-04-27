Multan al alcalde de Andes por desacatar orden judicial para reintegrar a gerente de hospital local 

Multaron al alcalde de Andes por desacato a orden judicial sobre el reintegro a su cargo del gerente del hospital local. En un insólito caso, la supuesta renuncia al cargo del directivo por medio de un correo electrónico, en realidad se trató del hackeo de su cuenta.

Sigue la polémica en el municipio de Andes tras el pleito judicial que desde mediados de 2025 sostienen el alcalde de esa localidad, Germán Vélez, con el gerente del hospital local San Rafael, Luis Fabián Otero, en medio de los intentos del directivo de ser reintegrado a su cargo.

Tras varias oportunidades en las que el mandatario se negó a cumplir el fallo de tutela que le daba la razón a Otero, un juzgado administrativo de Medellín decidió sancionar.

El alcalde Vélez deberá asumir una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, además de volver a nombrar en su cargo al directivo que reclamó desde el inicio sus derechos a través de una tutela y posteriormente un incidente de desacato.



En su momento Otero afirmó a Blu Radio que tras regresar a la gerencia del centro asistencial, acción que ya se efectuó, revisaría con lupa procesos administrativos y contractuales ejecutados en su ausencia.

“Desde que llegamos, vamos a empezar a revisar con lupa todos los contratos, todos los pagos que se hicieron desde la fecha en que se despide el fallo. ¿Qué ha pasado?...()...Si se cumplió o no se cumplió con el debido proceso, el tema ya la contratación pública”, afirmó el señor Otero.

La controversia judicial que duró casi un año se generó por un insólito caso de hackeo, luego de que al correo del alcalde llegara un mensaje en el que el directivo renunciaba a su cargo.

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Durante el proceso, Otero indicó y logró demostrar que nunca envió tal comunicación y que todo se produjo a través del ingreso fraudulento o hackeo de su correo electrónico institucional.

El coordinador de Sistemas de Información de la Alcaldía explicó a las autoridades judiciales que en las fechas del envío del correo sí recibió aviso sobre el intento de ingreso a la cuenta del gerente por lo que procedieron a cambiar la contraseña y el correo de verificación en dos pasos.