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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a cuatro integrantes del Clan del Golfo en Andes: tenían hasta subametralladora

Capturan a cuatro integrantes del Clan del Golfo en Andes: tenían hasta subametralladora

El Ejército destacó que en medio de las operaciones en Antioquia, las tropas han permitido la captura de 44 integrantes del Clan del Golfo.

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