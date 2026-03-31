Capturan a cuatro integrantes del Clan del Golfo en Andes: tenían hasta subametralladora

En un megaoperativo del Ejército Nacional contra el Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia, fueron capturados cuatro de sus integrantes y, además, se logró la incautación de armamento.

Hasta la vereda San Perucho, del municipio de Andes, llegaron soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, quienes lograron la captura en flagrancia de cuatro presuntos integrantes del Cártel del Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia.

Según inteligencia militar, estos sujetos son señalados de los recientes hechos violentos registrados en el municipio y se dedicarían al cobro de extorsiones, además de sostener confrontaciones con el Grupo de Delincuencia Común Organizado La Oficina por el control del microtráfico en la zona.

#Video En un operativo del @Ejercito_Div7 contra el Clan del Golfo en el suroeste de #Antioquia, se logró la captura de 4 de sus integrantes. Durante la operación fueron incautados una subametralladora tipo mini ingram, tres armas de fuego,entre otros. #MañanasBlu @AndresJRendonC pic.twitter.com/ilGmGkoHhi — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 31, 2026

Durante la operación fueron incautados una subametralladora tipo mini ingram, tres armas de fuego, proveedores, más de 90 cartuchos de diferentes calibres y varios teléfonos celulares.



“Dentro de los capturados estaría alias Felipe, cabecilla de zona en los municipios de Andes y Jardín y estarían vinculados con los hechos violentos, extorsiones y disputas por el control del microtráfico en la zona. Con estas acciones, el Ejército Nacional contribuye a la reducción de los homicidios, protegiendo a la población civil”, afirmó el Mayor Tomás Eduardo Malte Coral, segundo comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º11 Cacique Nutibara.

Ahora los capturados deberán responder ante las autoridades competentes por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El Ejército destacó que en medio de las operaciones en Antioquia, las tropas han permitido la captura de 44 integrantes del Clan del Golfo, así como la neutralización de otros cuatro sujetos pertenecientes a este grupo ilegal.

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Con este resultado se continúa afectando de manera contundente a este grupo armado ilegal que genera temor en la población mediante acciones criminales que alteran el orden público. Asimismo, se debilita su capacidad armada, contribuyendo a la reducción de homicidios y a la protección de la vida y tranquilidad de los antioqueños.