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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incautaron revólver con el que habrían asesinado a lideresa social en Andes, Antioquia

Incautaron revólver con el que habrían asesinado a lideresa social en Andes, Antioquia

El arma de fuego estaba en poder de alias 'Jhoimer', presunto integrante del grupo delincuencial La Terraza.

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