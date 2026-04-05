Incautaron revólver con el que habrían asesinado a lideresa social en Andes, Antioquia

Durante un operativo adelantado en el Suroeste antioqueño, las autoridades lograron la detención de un hombre señalado de tener vínculos con una estructura criminal que opera en la región y que en enfrentamientos con otras ha desatado buena parte de la violencia de los últimos meses en el municipio de Andes.

Durante la acción, en la que participaron unidades especializadas de investigación y análisis criminal, fue aprehendido en una vivienda de esta localidad alias ‘Cumbamba’ o ‘Jhoimer’, quien sería parte de la organización ilegal conocida como 'La Terraza'.

En el lugar, los uniformados encontraron una cantidad cercana a los 200 gramos de marihuana, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades como material probatorio dentro del proceso judicial.

De igual manera, ‘Jhoimer’ tenía en su poder el arma que habría sido utilizada en el crimen de Adriana María Naranjo, la madre de la secretaria del alcalde de esa localidad.



"El arma de fuego incautada sería la misma que habría sido utilizada en el homicidio de la líder comunitaria Adriana María Naranjo Bermúdez, ocurrida el pasado 3 de marzo del año 2026 en el sector La Plazuela del municipio de Andes. Esta arma fue enviada como elemento material probatorio con el fin de realizar las respectivos análisis balísticos", declaró el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

La mujer, de 51 años de edad, había sido abordada a inicios de marzo de este año por dos hombres en moto que le propinaron varios disparos cuando se movilizaba en un bus escalera que salía hacia el corregimiento de Santa Rita.

Alias ‘Jhoimer’ deberá responder ante la justicia por cargos asociados al porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, mientras avanzan las investigaciones que buscan esclarecer su posible participación en otros hechos delictivos.